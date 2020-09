Omero - Riassunto libro X Odissea

Incontro con la maga Circe

Dopo aver lasciato la terra dei Lestrigoni, Odisseo sbarcò sull’isola di Eea, dimora della maga Circe.Trascorsi un paio di giorni, durante i quali i Greci rifletterono sul da farsi, Odisseo divise i compagni in due gruppi e quello guidato da Euriloco fu scelto dalla sorte per andare in avanscoperta alla casa di Circe.Era un palazzo costruito con pietre lisce in un posto isolato, attorniato da bestie selvatiche rabbonite dalle droghe della maga.Gli uomini, sentito il canto melodioso della donna, la chiamarono a gran voce e lei li fece entrare nella propria dimora.Solo Euriloco rimase fuori sospettando un inganno.Circe offrì del cibo unito a droghe ai suoi ospiti perché perdessero la memoria e poi li trasformò in maiali, rinchiudendoli nel porcile.Euriloco tornò da Odisseo e riferì l’accaduto. L’eroe acheo decise di recarsi personalmente al palazzo di Circe ed Ermes venne in suo aiuto donandogli un’erba magica contro le droghe della maga e consigliandogli come comportarsi.Giunto a destinazione, la donna lo fece entrare riservandogli la sorte dei compagni, ma Odisseo rimase indifferente alle sue droghe e quando ella provò a colpirlo con la sua verga, l’uomo prese la sua spada e si avventò su di lei come se volesse ucciderla.Circe, spaventata e stupita dall'inefficacia delle sue droghe, chiese, allora, ad Odisseo di condividere il suo letto.L’eroe acconsentì a condizione che la donna giurasse di non tramare nulla contro di lui.Ottenuta la promessa, si recarono nelle stanze della maga dove delle ancelle avevano preparato una vasca di acqua calda per Odisseo.Dopo il bagno rilassante, venne preparato un banchetto e Circe, visto che Odisseo non toccava cibo temendo l’inganno, gli ricordò il giuramento fatto e ritrasformò i suoi compagni in esseri umani.Poi invitò l’uomo a ritornare alla sua nave e di condurre da lei tutti gli altri.Odisseo fece ciò che la maga gli aveva detto e tutti si fermarono nel suo palazzo per un anno.Quando Odisseo rivelò a Circe il desiderio di tornare a casa, ella comprese la situazione e gli diede dei consigli per continuare il suo viaggio.