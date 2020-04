Dea Afrodite/Venere

Venere

Nella religione greca la dea dell'amore e della bellezza era Afrodite; nella religione romana la stessa divinità veniva chiamata Venere. Veniva rappresentata nel fiore della sua giovinezza, graziosa, tutta ingioiellata e sorridente. Il suo volto era ovale, delicato e gentile; i suoi grandi occhi avevano uno sguardo languido che ispirava tanta dolcezza.Esistono diversi racconti sulla nascita di Afrodite: Esiodo sosteneva che fosse nata dalla schiuma del mare, infatti il nome Afrodite, dal greco afros, significa proprio schiuma; mentre Omero sosteneva che fosse nata da Zeus e Dione.A causa della sua immensa bellezza, Zeus temeva che Afrodite sarebbe stata causa di una discussione tra gli altri dei e la diede quindi in sposa ad Efesto, il dio del fuoco, di brutto aspetto, ma dal carattere fermo e costante. Il matrimonio non soddisfò la dea che intrecciò molte relazioni amorose sia con umani che con dei. Dalle relazioni di Afrodite nacquero diversi figli: uno dei più famosi fu il dio dell’amore Eros (Cupido, nella tradizione romana); un altro figlio della dea fu Enea, guerriero valorosissimo, che partecipò alla guerra di Troia dalla parte dei Troiani. Le piante sacre della Dea erano il mirto, la rosa, il melo, il papavero e tra gli animali la colomba, il passero, il cigno, il capro, la tartaruga e il delfino. La sua figura è diventata il soggetto di innumerevoli opere d'arte, fin dall'antichità, sia sotto forma di sculture come la Venere di Milo e sia come dipinti come la Nascita di Venere del Botticelli.