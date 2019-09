Parafrasi Iliade: versi 1-120

Versi Libro III Iliade, versi 1-120

Parafrasi libro III, versi 1-120

Poichè sotto i lor duci ambo schieratiGli eserciti si fur, mosse il troianoCome stormo d’augei, forte gridandoE schiamazzando, col romor che menaLo squadron delle gru, quando del vernoFuggendo i nembi l’oceán sorvolaCon acuti clangori, e guerra e mortePorta al popol pigmeo. Ma taciturniE spiranti valor marcian gli Achivi,Pronti a recarsi di conserto aita.Come talor del monte in su la cimaDi Scirocco il soffiar spande la nebbiaAl pastore odïosa, al ladro caraPiù che la notte, nè va lunge il guardoPiù che tiro di pietra: a questa guisaSi destava di polve una procellaSotto il piè de’ guerrieri che velociL’aperto campo trascorrean. VenutiDi poco spazio l’un dell’altro a fronteGli eserciti nemici, ecco Alessandro.Nelle prime apparir file troianeBello come un bel Dio. Portava indossoUna pelle di pardo, ed il ricurvoArco e la spada; e due dardi guizzandoBen ferrati ed aguzzi, iva de’ GreciSfidando i primi a singolar conflitto.Il vide Menelao dinanzi a tuttiVenir superbo a lunghi passi; e qualeIl cor s’allegra di lïon che vistoUn cervo di gran corpo o caprïolo,Spinto da fame a divorarlo intende,E il latrar de’ molossi, e degli audaciVillan robusti il minacciar non cura;Tale alla vista del Troian leggiadroEsultò Menelao. Piena sperando.Far sopra il traditor la sua vendetta,Balza armato dal cocchio: e lui scorgendoVenir tra’ primi, in cor turbossi il drudo,E della morte paventoso in salvoSi ritrasse tra’ suoi. Qual chi veduto.In montana foresta orrido serpeRisalta indietro, e per la balza fuggeDi paura tremante e bianco in viso,Tal fra le schiere de’ superbi Teucri,L’ira temendo del figliuol d’Atreo,L’avvenente codardo retrocesse.Ettore il vide, e con ripiglio acerboGli fu sopra gridando: Ahi sciagurato!Ahi profumato seduttor di donne,Vile del pari che leggiadro! oh maiMai non fossi tu nato, o morto fossiAnzi ch’esser marito, chè tal foraCerto il mio voto, e per te stesso il meglio,Più che carco d’infamia ir mostro a dito.Odi le risa de’ chiomati Achei,Che al garbo dell’aspetto un valorosoTi suspicâr da prima, e or sanno a provaChe vile e fiacca in un bel corpo hai l’alma.E vigliacco qual sei tu il mar varcastiCon eletti compagni? e visitandoStraniere genti tu dall’apia terraDonna d’alta beltà, moglie d’eroi,Rapir potesti, e il padre e Troia e tuttiCacciar nelle sciagure, agl’inimiciFarti bersaglio, ed infamar te stesso?Perchè fuggi? perchè di MenelaoNon attendi lo scontro? Allor sapraiDi qual prode guerrier t’usurpi e godiLa florida consorte: nè la cetraTi varrà nè il favor di Citerea,Nè il vago aspetto nè la molle chioma,Quando cadrai riverso nella polve.Oh fosser meno paurosi i Teucri!Chè tu n’andresti già, premio al mal fatto,D’un guarnello di sassi rivestito.Ed il vago a rincontro: Ettore, il veggo,A ragion mi rampogni, ed io t’escuso.Ma quel duro tuo cor scure somigliaChe ben tagliente una navale antennaFende, vibrata da gagliardi polsi,E nerbo e lena al fenditor raddoppia.Non rinfacciarmi di Ciprigna i doni,Chè, qualunque pur sia, gradito e belloSempre è il dono d’un Dio; nè il conseguirloÈ nel nostro volere. Or se t’aggradaCh’io scenda a duellar, fa che l’acheeSquadre e le teucre seggansi tranquille,E me nel mezzo e Menelao metteteD’Elena armati a terminar la lite,E di tutto il tesor di ch’ella è ricca.Qual si vinca di noi s’abbia la donnaCon tutto insieme il suo regal corredo,E via la meni alle sue case; e tuttiSu le percosse vittime giurandoAmistà, voi di Troia abitereteL’alma terra securi, e quelli in ArgoFaran ritorno e nell’Acaia in braccioAlle vaghe lor donne. - A questo direBrillò di gioia Ettorre, ed elevandoL’asta brandita e procedendo in mezzo,Di sostarsi fe’ cenno alle sue schiere.Tutte fêr alto: ma gl’infesti AcheiA saettar si diero alla sua miraE dardi e sassi, infin che forte alzandoLa voce Agamennón: Cessate, ei grida,Cessate, Argivi; non vibrate, Achei,Ch’egli par che parlarne il bellicosoEttore brami. - Riverenti tuttiCessâr le offese, e si fur queti. AlloraFra questo campo e quello Ettor sì disse:Troiani, Achivi, dal mio labbro uditeCiò che parla Alessandro, esso per cuiFra noi surta ed accesa è tanta guerra.Egli vuol che de’ Teucri e degli AcheiQuete stian l’armi, e sia da solo a soloCol bellicoso Menelao decisaD’Elena la querela, e in un di quantaRicchezza le pertien. Quegli de’ dueChe rimarrassi vincitor, si prendaLa bella donna, e in sua magion l’adducaCol tutto che possiede: e sia tra noiCon saldi patti l’amistà giurata.Nel momento in cui i due eserciti, organizzati schiera per schiera, vennero schierati in ordine per la battaglia in compagnia dei loro comandanti, iniziavano a muoversi i Troiani con urlo e strepito nello stesso modo degli uccelli: in modo simile a quello delle gru che vociano davanti alla volta del cielo, nel momento in cui cercano di lasciare l'inverno e la pioggia infinita, e iniziano a volare con le loro grida in direzione delle correnti dell'Oceano a seminare stragi e morte tra i Pigmei, di primo mattino le gru quindi iniziano a condurre la lotta furiosa.Gli antichi Greci invece procedevano in maniera silenziosa e presentavano nei visi un'energica risolutezza, avevano sui volti un'energica determinazione. Erano molto risoluti ad aiutarsi tra loro sul campo.E nello stesso modo in cui lo scirocco sparge la nebbia dalle vette della montagna - la quale non è molto amata dai pastori, ma molto importante per il ladrone nel corso della notte - e uno ci scorge lontano fino al luogo in cui è in grado di lanciare una pietra: allo stesso modo si presentava il polverone che si alzava in modo ampio sotto i piedi dei soldati che erano in marcia, in modo così rapido camminavano nella pianura.E nel momento in cui si trovarono vicini a battersi tra di loro, si iniziò a fare avanti, tra l'esercito dei Troiani, come un campione, Alessandro che assomigliava a un Dio. Egli aveva nella tracolla la pelle di pantera, l'arco dalla forma curva e la spada, e tra le mani muoveva in maniera agitata due lance che presentavano del bronzo in punta: in questo modo quindi lanciava una sfida ai più valorosi tra i soldati greci per far sì che combattessero uno di fronte all'altro in una lotta accesa. Nel momento in cui Menelao il glorioso lo vide avanzare a passi rapidi davanti al grande gruppo di soldati, egli fu simile a un leone esultante che si imbatteva in un grande animale disteso per terra. - a trovare o un cervo con le grandi corna o una capra selvatica, nella sua lunga situazione di fame: e lo mangia in maniera vorace, sebbene cerchino comunque di cacciarlo via degli scattanti cani e dei giovani molto fiorenti. In questo modo gioì Menelao alla vista di Alessandro: pensava infatti alla vendetta da arrecare al suo nemico scellerato. Menelao scese dal carro rapidamente con le sue armi sul terreno di battaglia. Nel momento in cui Alessandro lo vide apparire tra i primi soldati, fu assalito dal terrore: e indietreggiava tra la folla dei suoi compagni cercando di scampare la morte.Come quando una persona scorge tra le gole di una montagna un serpente e fa un passo all'indietro, balzando e fuggendo via. Il tremito si impossessa di lui fino alle gambe; e indietreggia, le sue guance diventano pallide: nello stesso modo Alessandro si dileguò tra la folla dei soldati troiani, provava un sentimento di paura il figlio di Atreo.Lo vide però Ettore, rimproverandolo con parole dure: Paride, scellerato Paride, bello soloper il suo aspetto fisico! Uomo pazzo per le donne, un codardo seduttore! Oh, se non fossi mai venuto al mondo! Saresti dovuto morire senza essere sposato - sì, soprattutto questo vorrei, che tu fossi migliore - anziché essere una così grande vergogna e tanto inviso agli altri. Adesso, sono sicuro, si rallegrano gioiosamente i Greci: credevano che tufossi un guerriero virtuoso perché hai anche un bell'aspetto, e invece in te non c'è segno di coraggio, non c'è dell'energia. E codardo come sei, attraversavi con le navi il mare in compagnia di tanti compagni a te fedeli? e entravi in contatto con persone straniere? e portavi con te una stupenda donna di un Paese lontano, nuora di soldati armati di lancia, per la grande sfortuna di tuo padre, di Troia e dell'intero nostro Paese, e per l'esultanza dei nemici (gli Achei) e prendevi con te una donna bellissima di una terra lontana, una nuora di guerrieri armati e della tua medesima umiliazione? E in questo momento non vuoi, veramente, batterti contro il valoroso re Menelao? Sapresti in questo modo di quale valoroso guerriero detieni la bellissima sposa (Elena)! Non ti aiuteranno, credo, la cetra e i doni che ti ha porto Afrodite, la chioma e la tua grande bellezza, quando cadrai sul terreno polveroso. Ma i Troani sono troppo generosi: altrimenti, certamente, già da tempo indosseresti una veste di pietre, per tutte le cose malvagie che hai commesso.»Allora Alessandro replicò a lui assomigliando a un dio: «Ettore, hai le tue ragioni per rimproverarmi - non haitorto.Però il tuo cuore, ti dico, risulta essere sempre duro come una scure. Così, sembra la scure che perfora il legnoad opera dell'uomo, nel momento in cui con una certa arte taglia via una trave per nave, ed essa ne accetta lo slanciofiero. Così duro tu hai l’animo nel tuo cuore. Quindi non mi rinfacciare i bei doni che mi ha porto la bella dea Afrodite. Anche tu lo sai, non si rinnegano i bellissimi doni fatti dagli dei: sono loro che li offrono, uno non li può avere con tutta la sua buona volontà. Ma adesso, se adesso tu vuoi che io mi presenti sul campo di battaglia e combatta, fai in modo che gli altri Troiani e tutti i Greci si siedano: e ponete al mio cospetto il re Menelao dal gran valore, a combattere sul campo per Elena e per tutte le ricchezze. Quindi, colui che riesce vittorioso e si rivela più valoroso, si impossessi di tutti i tesori e si porti Elena a casa. E tutti voi, dopo avere raggiunto un accordo e aver portato avanti con sacrificio dei patti leali, potrete continuare a vivere, lo spero, il territorio fiorente di Troia: loro invece possano ritornare ad Argo nutrice di cavalli e in territorio greco dalle loro splendide donne.»In questo modo si esprimeva: e ne fu vivamente soddisfatto Ettore nel sentire quella proposta. Egli repentinamente andò in mezzo al campo di battaglia e cercava di frenare i soldati Troiani con una lancia impugnata a metà asta: i Troiani si arrestarono tutti quanti. Ma i greci dalle teste chiomate continuavano ad assalirlo con gli archi e gli lanciavano le frecce: tentavano anche di colpirlo con le pietre.E allora urlò Agamennone, signore di guerrieri: «Fermatevi, Achei! Non combattete,figli degli Achei! Ettore sembra voler dire qualcosa.»Così disse: e gli Achei smisero di combattere e stettero zitti. Quindi Ettore iniziò a parlarestando in mezzo ai due eserciti: «Ascoltate le mie parole, Troiani e Achei! Ascoltate la proposta di Alessandro! - dato che per causa sua è sfociata la guerra. Ecco: chiede che tutti i Troiani e tutti gli Achei smettano di combattere posando le loro belle armi. Sul terreno di battaglia combatteranno lui e il re Menelao per Elena e le ricchezze. E colui che è in grado di vincere si dimostri più forte, entri in possesso di tutte le ricchezze e della donna, prenda tutti quanti i tesori e si meni a casa la donna. Noi altri successivamente giungeremo ad un accordo e porteremo avanti con sacrificio patti leali.»