Orale maturità 2019, buste con Ungaretti: argomenti e collegamenti

Il giorno dell’orale dell’ Esame di Stato 2019 si avvicia per molti maturandi. Tutti sanno che il colloquio si aprirà con le famose buste: i maturandi dovranno scegliere una fra tre buste da cui partire per creare un discorso multidisciplinare su quante più materie possibili.Se la busta contenesse una poesia di Giuseppe Ungaretti? Ecco tutti i suggerimenti per collegare le materie con il famoso poeta.Guarda anche:è uno dei principali poeti del ’900, amato e studiato volentieri dagli studenti dell’ultimo anno di liceo. La poesia di Ungaretti creò un certo disorientamento sin dalla prima apparizione de, il componimento che riassume perfettamente la sua poetica. A riconoscere in Ungaretti il poeta che per primo era riuscito a rinnovare formalmente e profondamente il verso della tradizione italiana, furono soprattutto, che, all'indomani della pubblicazione del Sentimento del tempo, salutarono in Ungaretti il maestro e precursore della propria scuola poetica, iniziatore della poesia «pura». Da allora la poesia di Ungaretti ha conosciuto unaUno dei temi principali della poetica di Ungaretti è ovviamente la Grande Guerra, che lui sente come un forte sconvolgimento e a cui guarda con orrore e con un velo di tristezza.Ungaretti partecipò in prima persona alla prima guerra mondiale, combattendo in trincea. Le sue poesie più famose fanno vivere a pieno lo sgomento e la caducità della vita di fronte all'ingiustizia della guerra. Memorabili in questo senso componimenti comeQuesto argomento è facilmente collegabile alle altre materie scolastiche:– La Prima Guerra Mondiale,– Le avanguardie artistiche di primo novecento,– Ernest Hemingway,– La giustificazione filosofica della guerra di Hegel.Un altro tema forte affrontato da Ungaretti nella sua poesia è quello della precarietà della vita e di come sia tutto effimero e soggetto al passare del tempo. E' il punto di vista di un uomo che ha visto con i propri occhi gli orrori della guerra, ma che alla vita resta attaccato con un amore sconfinato. Nonostante il dolore e la disperazione, l'uomo riprende sempre il suo viaggio superando anche ciò che più lo spaventa.Anche qui i collegamenti sono molteplici:– Le Odi di Orazio,– Il ritratto di Dorian Gray,– Essere e Tempo di Heidegger,– I due conflitti mondiali.La poesia più famosa e celebre di Ungaretti, Mattina, vuole conciliare il finito all’infinito, tramite soli due versi. Con un componimento brevissimo, il poeta riesce a comunicare il senso di grandezza e di estasi provata nella visione del sole al suo sorgere, è lo spettacolo della vita che risorge dopo l’oscurità notturna, gioia pura.Qui i collegamenti possono spaziare in più ambiti:– Leopardi e L'Infinito,- Stephen Hawking, i buchi neri, lo spazio- i limiti,– astrattismo come superamento dello spazio,– La metafisica di Heidegger.Nella poesia Fratelli, Ungaretti sottolinea il rapporto fraterno che si genera tra gli uomini nel momento di estrema sofferenza e bisogno. Lo scenario è ancora quello della prima guerra mondiale, nelle trincee dove lo stesso Ungaretti combatté fino alla fine del conflitto, e dove i soldati vivevano la morte e il dolore spalla contro spalla.Per questo tema ci si può spostare anche su temi più contemporanei e interessanti, lanciando importanti spunti di riflessioni:- “I have a dream” di Martin Luther King,- “La fratellanza” da “Epistulae ad Lucilium” di Seneca,- Il mondo come volontà e rappresentazione, la via morale della fratellanza di Schopenhauer,– La fratellanza nella Resistenza, la guerra di trincea nella prima guerra mondiale.Tema molto presente in Ungaretti. Come già notato in precedenza, l'orrore della morte - raccontata in maniera vivida e realistica - del poeta passa necessariamente dall'attaccamento alla vita. Nel componimento Veglia è particolarmente marcato l'istinto di sopravvivenza di un soldato - lo stesso Ungaretti - che vede la morte tutto intorno a lui.Qui i collegamenti possono essere molteplici e molto versatili:– morte di Petronio, dagli Annales di Tacito,- La morte di Marat di Jacques-Louis David/Vita e morte di Gustav Klimt,– La volontà di vivere di Schopenhauer,- “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde.