Simulazioni Maturità 2019: dove trovare gli esempi online

Le simulazioni delle prove della Maturità 2019 si avvicinano e anche se il voto assegnato non farà media, molti studenti hanno il timore di non riuscire a fare una bella prova. Per evitare un brutto voto, che può comunque intaccare l’umore, è bene prepararsi anche per le simulazioni. Come? Ecco dove trovare i testi con i quali esercitarti!

Simulazioni Maturità 2019: gli esempi online

Simulazioni nazionali Maturità 2019

Se vuoi arrivare preparato alle simulazioni dellati basterà andare sul sito del Miur. Il Ministero, infatti, a dicembre ha pubblicato online deglisia della prima prova che della seconda prova. Puoi quindi svolgere queste tracce per arrivare più sicuro i giorni delle simulazioni!Le trovi a questi link:Ti ricordiamo che queste ultime verranno pubblicate dal Miur sul sito dedicato agli esami di Stato i seguenti giorni:Nella comunicazione è inoltre spiegato che le tracce delle simulazioninon è detto infatti che vengano svolte nelle date scelte dal Miur.



Manlio Grossi