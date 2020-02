Come studiare per la seconda prova del liceo linguistico?

Maturità 2020: come sarà la prova multidisciplinare

comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non letterario, complessivamente di 1.000 parole (10% in più o in meno) con risposte a 15 domande aperte e/o chiuse;

produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o descrittivo (ad esempio: saggio, articolo, recensione, relazione, e così via), ciascuno della lunghezza di circa 300 parole.

comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non letterario, complessivamente di 700 parole (10% in più o in meno) con risposte a 10 domande aperte e/o chiuse; il numero complessivo di parole può essere inferiore nel caso in cui il testo letterario sia un testo poetico;

produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o descrittivo (ad esempio: saggio, articolo, recensione, relazione, e così via), ciascuno della lunghezza di circa 150 parole.

Seconda prova al linguistico: consigli per superarla al meglio

fai un ripasso generale di grammatica: il lessico potrai fare affidamento sul dizionario, per le strutture grammaticali no! Per questo è importante riprendere i libri del biennio e ripassare le parti del discorso;

durante l’anno scolastico esercitati con vecchie e nuove simulazioni per comprendere la struttura della prova e le modalità di risposta ai quesiti;

fai esercitazioni sull'uso del dizionario: durante l’esame non si piò usare il traduttore online e una sola parola che non si conosce può cambiare il senso dell'intero periodo!

approfondisci tematiche d'attualità in modo tale da essere preparato per una eventuale traccia di attualità nella produzione scritta;

guarda serie tv o ascolta podcast: in questo modo potrai imparare modi di dire o semplicemente nuovi vocaboli



