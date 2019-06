Maturità 2019, seconda prova, come svolgere la traccia di Lingua inglese nel Liceo Linguistico

Come svolgere la traccia di seconda prova in lingua inglese (lingua straniera 1)

Oggi 20 giugno gli studenti sono impegnati nella seconda prova che per molti istituti sarà a carattere multidisciplinare, come in molti Licei.Nel Liceo Linguistico sono previste infatti due lingue, e nella maggior parte dei casi una delle due sarà proprio lingua inglese.Guarda anche:Secondo il tutor di Skuola.net Chiara Saibene: "La seconda prova di lingua inglese di quest’anno propone un testo tratto da Where Angels fear to tread, la prima opera di Edward Morgan Forster, pubblicata nel 1905. Il romanzo, tradotto in italiano con il titolo Monteriano: dove gli angeli temono di mettere piede, racconta le vicende della vedova Lilia che compie un viaggio in Italia insieme all’amica Caroline. Il brano proposto descrive proprio il momento della partenza: Lilia si trova sul treno; i suoi parenti e amici, all’esterno sul binario, si affollano per salutarla un’ultima volta. L’autore, in particolare, si concentra sui sentimenti di ilarità che questo gruppo di parenti suscita in Lilia: ella non può fare a meno di ridere per la comicità della situazione, tutte quelle persone che si affannano a darle consigli e raccomandazioni, e si riserva un po’ di serietà solo per salutare la propria bambina, Irma".