Seconda prova Scienze umane: come svolgere la traccia maturità 2019

Commento e soluzione della traccia di seconda prova del Liceo delle scienze umane

i maturandi sonno alle prese con la seconda prova. Nel Liceo delle Scienze umane la disciplina caratterizzante è stata proprio Scienze umane.La prova consiste nella presentazione di un documento, in particolare un estratto dalla 'Lettera a una professoressa' di don Lorenzo Milani. Dopo la lettura del brano i maturandi hanno dovuto rispondere a due quesiti a scelta, tutti abbastanza discorsivi e riguardanti tematiche di ampio raggio.Il tempo a disposizione per terminare la prova è pari a

Dalla traccia si evince come in Italia sia presente ancora una forte differenziazione linguistico-sociale. Che ruolo ha la scuola Italiana in questo contesto? Essa dovrebbe essere strumento di inclusione ed integrazione sociale garantendo a tutti i cittadini un' uguale istruzione, ponendo le giusti basi conoscitive per scelte educative, e non, consapevoli. Se non avesse questi obiettivi la scuola così come la intendiamo non dovrebbe esistere. Sulla base di queste premesse bisogna individuare se e come è cambiata la scuola oggi anche in relazione alle nuove tecnologie.Ecco la soluzione completa della traccia svolta dai nostri tutor: