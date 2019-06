Maturità 2019, Elettronica ed elettrotecnica e Sistemi automatici: come svolgere la traccia seconda prova

Come svolgere la traccia in Elettrotecnica Elettronica e Sistemi Automatici

Sia nella materia di Elettrotecnica Elettronica che in Sistemi Automatici, gli studenti dovranno in generale saper utilizzare strumentazione di laboratorio e apparecchiature elettriche ed elettroniche, utilizzare linguaggi di programmazione, analizzare il funzionamento dei sistemi automatici e redigere relazioni sulle soluzioni tecniche in riferimento alle situazioni professionali e alla relativa sicurezza.Guarda anche:A commentare e spiegare la traccia è il tutor di Skuola.net Monica Cannavina: "La traccia di Elettrotecnica Elettronica e Sistemi Automatici è divisa in due parti: nella prima parte occorre risolvere un problema su un impianto automatico rappresentando l'algoritmo di gestione utilizzato per automatizzare il processo, un sistema programmabile noto ed infine attuando delle operazioni di dimensionamento della potenza del motore utilizzato e di descrizione sul funzionamento di quest'ultimo e sulle sue caratteristiche. La seconda parte si compone invece di 4 quesiti, due dei quali fanno riferimento al problema sovraesposto e ne rappresentano una modifica, mentre i restanti due trattano argomenti più teorici quali la riduzione della corrente di spunto e lo studio di una funzione di trasferimento".