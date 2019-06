Informatica e telecomunicazioni: come svolgere la traccia Maturità 2019 seconda prova

Come svolgere la traccia di seconda prova in Informatica e Telecomunicazioni

Oggi 20 giugno i maturandi del Tecnico industriale di indirizzo Informatica e Telecomunicazioni hanno svolto la seconda prova sulla materia di Informatica e sistemi e reti, avendo a disposizione tra le 6 e le 8 ore di tempo.Guarda anche:Spiega il tutor di Skuola.net Elena Cosentino: "La traccia di Informatica e Telecomunicazioni - Articolazione Informatica descrive un servizio di fruizione di contenuti multimediali inerenti alcuni punti di interesse per turisti. Il servizio è a pagamento, prevede 3 fasce distinte di prezzo ed è erogato tramite device forniti dagli InfoPoint.La prova è composta da due parti. La prima parte, da svolgere in tutti i suoi punti, chiede l’analisi dell’infrastruttura tecnologica (architettura, comunicazione con il server, protocolli), l’analisi e progettazione della base di dati e la creazione di una porzione di codice per la realizzazione di alcune pagine web.La seconda parte è suddivisa in 4 punti. I primi due richiedono un miglioramento delle funzioni dell’applicazione descritta nella prima parte, mentre gli altri due punti richiedono delle spiegazioni teoriche sui ruoli e permessi delle basi di dati e sulle connessioni VPN".