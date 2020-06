Fiori per il diploma di maturità, quali regalare?

Fiori per il diploma di maturità: il Girasole

Fiori per il diploma di maturità: l'Orchidea

Fiori per il diploma di maturità: la Rosa

Fiori per il diploma di maturità: la Calla

Fiori per il diploma di maturità: l'Iris

La maturità di quest'anno è stata diversa da quella degli altri anni, ma un gesto semplice come quello di regalare un fiore ad una ragazza appena diplomata è sempre di moda. Peralla vostra ragazza prendete ispirazione del loro significato che vi consente di sfruttare l'affascinante linguaggio nascosto, comunicando in modo suggestivo e romantico.Occhio al messaggio e al sentimento che volete trasmettere!Guarda anche:È un fiore simpatico e luminoso, energico e carico di positività, come il colore giallo. Simboleggia il sole ovviamente e significa gioia, allegria, vivacità. E’ l'ideale per esprimere amicizia, gratitudine o portare buonumore. E’ il regalo perfettoamante dei colori delle tinte forte e vivaci.È il dono floreale più elegante che ci sia, ed è anche pieno di fascino! L'orchidea esprime armonia e bellezza. In commercio se ne trovano molteplici varianti, tutte estremamente sensuali, che esprimono un sentimento puro e sincero. L’orchidea è un perfetto simbolo di amore versomolto!È un fiore elegante dai mille significati che viene definito in base al colore di cui si veste. La regina dei giardini è ideale comeper la vostra ragazza, ma fate attenzione al messaggio che volete comunicare… Il rosso se volete comunicare la passione, il rosa per esprimere la dolcezza, il giallo per confessare gelosia e l’arancione per il desiderio.Questo è il fiore dell’amicizia! È simbolo di stima profonda e sincera. Il suo colore candido è simbolo di purezza, e la sua forma elegante suggerisce nobiltà e raffinatezza. Viene scelto per sottolineare momenti importanti, ma non tutti sanno che esprime anche una grande ammirazione. PerfettePorta il nome della divinità greca Iride, messaggera degli Dei, quella che si serviva dell’arcobaleno per creare un ponte tra l’Olimpo e la Terra. Per estensione quindi il fiore significa portatore di speranza. Ma è sempre il colore a fare la differenza! Quello viola rappresenta la saggezza e si usa. L’iris blu è simbolo di speranza e fede, se invece è giallo simboleggia la passione. E’ il fiore ideale anche per comunicare una buona notizia o una piacevole novità.