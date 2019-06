Quanti punti vale la firma all’esame orale di maturità?

Maturità 2019: il voto orale

La firma all’esame orale quanti punti vale?

Una delle voci più diffuse ad ogni Maturità è che, dei 20 punti assegnabili al colloquio orale. La leggenda metropolitana varia da scuola a scuola: c’è chi dice che la commissione attribuisce 5 punti alla fatidica firma, chi 11 e chi addirittura 12, ovvero la sufficienza della prova.Ma quanta verità c’è in tutto ciò?Con l'uscita dei quadri con i voti delle prove scritte, il voto finale di Maturità acquista sempre più corpo. Infatti l’ultimo tassello mancante ora è solo il colloquio orale, che vale la bellezza diall'interno del voto finale.Quindi ormai le ipotesi e i calcoli sul possibile voto di maturità si fanno sempre più precise con l’avvicinarsi dell’ultima prova. Il 20 sarebbe un sogno per molti, ma quelli con i piedi ancorati a terra si chiedono dubbiosiE’ possibile prendere punti semplicemente per il fatto di essersi presentati all’esame e di non essere invece scappati in spiaggia?Ebbene, sfatiamo questo mito: ci dispiace maturandi, ma dobbiamo deludervi,: la commissione può assegnare, quindi, un voto per l'esame orale che va da 0 a 20 punti. Il fatto di firmare non regalerà punti "di partenza" oltre a quelli guadagnati tra credito scolastico e voto degli scritti.La sufficienza per il colloquio orale è fissata a, ma è la commissione a gestire il punteggio, nella sua interezza., ma con dei criteri ben precisi: infatti, vengono attribuiti solo qualora si riesca ad arrivare a 50 punti tra prove scritte e orale, e si siano conseguiti minimo 30 punti di credito scolastico. La decisione, tuttavia, deve essere presa con il consenso della maggioranza assoluta della commissione, compreso il presidente.Quindi preparatevi bene sul programma, fondamentale per una buona riuscita dell’esame, e poi cercate di essere il più tranquilli possibile: nessuna commissione ha mai mangiato vivo un candidato, o almeno,