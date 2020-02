Tipologia B della prima prova di maturità: tracce svolte ed esempi

Tipologia b della prima prova di maturità: come si svolge

Analizza il materiale contenuto nella traccia Trova una tesi che pensi di poter argomentare Crea una scaletta del tuo saggio Comincia a scrivere il testo Rileggi e correggi l’elaborato Ricopia in bella copia Rileggi un’ultima volta

Tipologia b della prima prova di maturità: esempi svolgimento delle tracce ufficiali

La prima prova di maturità è il primo scoglio da superare una volta iniziati gli esami. Questo test è uguale per tutti gli indirizzi e le scuole Italiane: si tratta di scegliere una tra le tre tipologie proposte e svolgerla seguendo le indicazioni della traccia. La tipologia A, consiste in un'analisi del testo (una poesia e una prosa), la B chiede l’argomentazione di un estratto proposto (tre testi separati, quindi tre scelte) e la C infine permette lo svolgimento di un tema, sempre partendo da un testo dato di partenza (due scelte).In questa pagina approfondiremo la seconda tipologia di traccia, ovvero il testo argomentativo, fornendoti consigli e esempi già svolti.La tipologia B, ovvero i 3 singoli testi argomentativi che vi verranno proposti per la prima prova di maturità , potranno riguardare vari ambiti: artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico (una delle tracce sarà obbligatoriamente di storia). Questa tipologia consiste nell’argomentazione di un estratto di un testo. Ti verranno inoltre poste delle domande a cui dovrai rispondere non in modo diretto, ma integrandole nel tuo elaborato. Per l’argomentazione della tesi dovrai attingere alle tue conoscenze e se la traccia te lo permette, potrai inserire a tua scelta riferimenti alle materie affrontate nel tuo percorso di studi. Per riuscire a svolgere coerentemente questa prova, segui questi semplici passaggi:Se volete farvi un’idea più precisa su come potrebbe essere svolta la tipologia B della prima prova di maturità, ecco un elenco di tracce svolte dalla redazione di Skuola.net. Ricordate che questa è solo una proposta di soluzione dei nostri tutor esperti, cercate quindi di creare una vostra versione personale del testo che vi verrà proposto, seguendo magari delle linee guida generiche.