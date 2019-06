Gino Bartali, chi era? Vita e carriera

Bartali nel giardino dei giusti

Bartali e la solidarietà con Coppi

Nacque a Ponte a Ema in provincia di Firenze nel 1914.e iniziò a correre insieme al fratello che però qualche anno dopo, nel 1936, rimase coinvolto in un incidente in cui morì.DalBartali collezionò una serie di vittorie fino a raggiungere un posto sul tanto agognatoGuarda anche:In seguito a questa grande vittoria, ne seguirono altre, altrettanto prestigiose, che lo elessero aIl giardino dei giusti è un luogo che ha sede a Gerusalemme in cui sono scritti i nomi di coloro che hanno salvato vite umane anche a rischio di perdere la propria e in generale si sono battuti per il. Anche il nome di Gino Bartali è stato inciso nel giardino dei Giusti per, non destando sospetti grazie alla. Il grande ciclista quindi non fu solo un esempio di campione sportivo ma anche, a dimostrazione delMentreil campione del ciclismo è stato onorato con, gli è stato: il suo nome è stato quindi aggiunto nel giardino dei Giusti di religione non ebraica che però hanno contribuito a salvare vite di ebrei durante la Shoah.Bartali viene ancora oggi ricordato come, con cui per un periodo è stato compagno della stessa squadra, la Legnano fino alla loro successiva divisione in due squadre avversarie:Nonostante l’appartenenza a due squadre in competizione, tutti hanno sempre ammiratoche li legava. Emblema di questo, è diventata la famosa immagine, immortalata in una celebre foto, delLa carriera di Bartali è stata più lunga e fortunata di quella del compagno Coppi, morto prematuramente di malaria, poiché si svolseBartali morì il 5 maggio del 2000.