Maturità 2018: 10 serie Tv per la tua tesina

Una grande passione per i giovani d'oggi (anzi, dovremmo scrivere millenials) sono le serie tv. Non c'è adolescente che non abbia un programma cult. Le maratone di episodi incollati alla Tv (ma anche al pc o smartphone se si tratta di streaming) sono sempre più frequenti. Collegare le serie Tv preferite alla tesina di maturità? Più semplice di quello che sembra.

Ecco le 10 serie tv perfette per la vostra tesina di maturità 2018!

Una delle serie tv più amate dal pubblico giovanile. Oltre alla scienza e alla fisica (i protagonisti sono scienziati) si possono unire all'italiano, all'inglese e perfino al latino.Altra serie cult è Lost. Oltre all'inglese e l'italiano (con riferimenti anche ad autori come Ungaretti o Foscolo) spazio anche per l'arte, l'inglese e perfino scienze della terra (parlando di isole, vulcani e terremoti).Altra serie molto seguito dai giovani. Anche in questo caso sono tanti i collegamenti multidisciplinari. Si può fare un collegamento con Pirandello, Cerventes o anche con la storia. Si anche legare la serie al greco e al latino.La famosa serie tv che tratta il mondo dei musical può avere riferimenti anche al Latino, con Sena, all'italiano se analizziamo il melodramma. Chiari i riferimenti all'inglese con Shakespeare e anche con lo spagnolo come ad esempio Evita, che trae ispirazione dalla vita della moglie del presidente Juan Peron.Un'altra delle serie più apprezzate degli ultimi anni. I collegamenti con la contemporaneità si sprecano. Facile, dunque, legarla alla storia e alla filosofia. Possiamo però legarla anche alla scienza della terra (vi dice nulla l'estrazione del petrolio?).Paragone Jesse Eisnberg a Nerone, sì è possibile. La doppia personalità del celebre imperatore romano può essere spunto per una tesina. Possibile un legame anche con Pirandello (italiano) e Freud (filosofia) e Stevenson (con Dottor Jekyll e Mister Hyde). E perché non parlare della bomba atomica (storia) e delle droghe sintetiche (chimica).Chiaro il riferimento alla letteratura inglese con l'analisi delle opere di Conan Doyle. Si può parlare però di storia con l'analisi del periodo vittoriano o l'italiano con la nascita del giallo o del poliziesco.Una delle serie più amate perfetta per chi frequenta il liceo classico. I riferimenti all'antichità si sprecano, dunque spazio al latino e greco con l'analisi delle tragedie. E perché non parlare di Alessandro Manzoni (vi dice nulla l'Adelchi?) o Friedrich Nietzsche. Si può discutere di questo in sede d'esame.Una delle ultime serie tv uscite su Netflix. In questo caso gli spunti possono essere l'italiano con Pirandello, il greco con le poesie di Saffo o il latino con Catullo. E perché non parlare di diritto con il bullismo e cyberbullismo o la storia con una ricognizione completa sui diritti umani?Un'altra fortunata serie tv, ormai non più in onda, ma conta più di 200 episodi e 10 anni di programmazione telesiva. Gli spunti non mancano: da Aristotele a Cesare Pavese, passando per Kierkegaard.