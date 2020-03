Maturità 2020, l'ipotesi: prove diverse tra le classi?

Maturità 2020, Azzolina: tutelare gli studenti sugli apprendimenti degli ultimi mesi

Maturità 2020: classi diverse, prova diversa?

A causa dell’emergenza sanitaria in atto scuole e università sonoormai da qualche settimana. Tutti gli istituti - o almeno la maggior parte - hanno quindi iniziato, ovvero hanno ripreso a fare lezione anche fuori dalle mura scolastiche e dentro le case di ogni studente, in modo da rispettare la quarantena. Tuttavia questa emergenza sta facendo sorgere non pochi dubbi ai, che non sanno proprioScopriamo qualcosa di più, analizzando anche le parole della Ministra dell’Istruzione Azzolina.Dal Ministero dell’Istruzione ancora. Infatti tutto, questo è ciò che continua a ripetere in questi giorni la Ministra dell’Istruzione Azzolina. Tuttavia, sta circolando l'ipotesi che, in via straordinaria, la, a seconda del loro grado di avanzamento nel programma dell’anno e delle attività svolte con la didattica a distanza.L'ipotesi sarebbe partita dalle recenti dichiarazioni della, che in un’intervista a RadioUno ha annunciato: “Ci stiamo riflettendo, abbiamo già in mente possibili soluzioni che garantiscano agli studenti di fare un esame serio, giusto, in cui non si perda il sapore dell'esame ma devo tutelare gli studenti rispetto agli apprendimenti degli ultimi mesi. Tuttavia l'esame di Stato riguarda il percorso sviluppato in tutti i 5 anni di studio. - Ha poi concluso aggiungendo - Io devo tranquillizzare rispetto a quella parte di programma, da febbraio a giugno, e garantire un esame che sia reale, rispetto alla parte di programma non realizzata. Stessa cosa vale per gli studenti delle medie."La teoria secondo cuipossa essere calibrato a seconda delle attività svolte negli ultimi mesi, durante la chiusura delle scuole, e quindi "individualizzato" secondo il programma effettivamente svolto, potrebbe essere tra quelle in esame al ministero, che tuttavia - ricordiamo -. Ciò che sappiamo, ad oggi, è solo che a Viale Trastevere si sta lavorando su aggiustamenti sulla base dell'effettiva data del ritorno a scuola, il resto sono solo voci di corridoio: non ci resta che aspettare per saperne di più.