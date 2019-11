Maturità 2020, protesta degli studenti: "Ritirare la circolare o scendiamo in piazza"

Invalsi e PCTO requisiti di ammissione alla Maturità 2020: ecco perché

Requisiti di ammissione alla Maturità 2020, Unione degli Studenti in protesta

E' del 25 novembreche disciplina alcuniUna circolare che, però, ha scatenato. Se da un lato, infatti, molti sono stati entusiasti per- dettaglio pre-annunciato dal ministro Fioramonti durante un'intervista a Skuola.net - e il, dall'altro hanno storto la bocca leggendo i. Tra questi viene infatti esplicitamente citata lae al(oggi "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento").La circolare non fa che confermare, in realtà,. Lo scorso anno, infatti, fu(attraverso il decreto Milleproroghe) la misura -che ha riformato l'esame di Stato - per cui è requisito di ammissione la partecipazione alla prova Invalsi di quinta superiore e al monte ore minimo per l'alternanza scuola lavoro (PCTO)Non essendo intervenuta quindi, di fatto bisogna seguire la legge. Ecco perché i maturandi dovranno fare le Prove Invalsi e le ore di PCTO per poter partecipare agli esami.Ciò che però forse non è chiaro a molti, è che. In parole povere, basta averli fatti.Ma, come abbiamo anticipato, questa -- novità non convince parte degli studenti. A dare loro voce è il sindacato, che fa sapere attraverso un comunicato stampa di volere: “Siamo totalmente contrari all’obbligo di alternanza e INVALSI per l’ammissione, pronti a“Fioramonti ritiri subito la circolare, l’obbligo è del tutto ingiusto e inutile” -- “E’ una scelta antidemocratica che va contro tutte le rivendicazioni degli studenti sull’Esame di Stato. Anche i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (l’ex alternanza scuola-lavoro) rischieranno di essere incompatibili con un buon esame di Stato perché non sono condivise con le rappresentanze studentesche e spesso risultano del tutto inutili per la nostra formazione. Così come le prove INVALSI non hanno alcuna utilità per valutare le nostre conoscenze, come denunciamo da anni insieme ad un’ampia parte della comunità scientifica internazionale.”“Il Ministro ritiri subito la circolare o scenderemo in piazza in tutta Italia!" - conclude Biazzo.