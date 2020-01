Maturità 2020: i consigli di Giulio Gambino ospite della Skuola Tv!

Giulio Gambino in web streaming su Skuola.net

#PrimaProva e non solo

Nonostante manchino ancora diversi mesi allanoi di Skuola.net abbiamo già iniziato a ‘scaldare i motori’. Da qualche settimana, infatti, la Skuola Tv ha ripreso ad ospitare iitaliane per parlare con loro proprio del tanto temuto esame di Stato . Ospite dellache andrà in onda domanisaràQuesta volta toccherà a lui darti tanti consigli sulla prima prova della Maturità 2020: dagli avvenimenti di attualità su cui è bene essere preparati, a come svolgere un buon testo argomentativo.Giulio Gambino sarà l’ospite della prossima puntata diil format pensato appositamente per i maturandi come te, che sono già in agitazione in vista dell’esame di Stato. Con il direttore di TPI parleremo quindi didaida conoscere assolutamente, agliGambino poi, grazie alla sua preparazione, darà anche degli ottimi suggerimenti suche possa lasciare di stucco i tuoi commissari! Insomma, quella di domani 29 gennaio è una puntata che non puoi assolutamente perdere!A condurre la puntata di #PrimaProva delci saranno il founder di Skuola.nete lo scrittoreOltre ai preziosi consigli per l’esame di Stato, i nostri conduttori hanno proveranno a scavare nel passato del nostro ospite cercando di capiree come ha affrontato interrogazioni e compiti in classe. Pronto per scoprirlo?