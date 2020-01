Maturità 2020: i consigli di Gianni Del Vecchio ospite della Skuola Tv!

Gianni Del Vecchio in web streaming su Skuola.net

#PrimaProva e non solo

Mancano ancora diversi mesi allama noi di Skuola.net, sempre sul pezzo quando si parla di scuola e di tutto ciò che riguarda i ragazzi come te, siamoper superarla alla grande! Abbiamo così pensato di invitareper parlare proprio di Maturità 2020 ma soprattutto diToccherà proprio al giornalista ospite della nostradarti tanti utili: dai fatti di attualità su cui è bene concentrarsi a come svolgere un buon testo argomentativo e molto altro!Gianni Del Vecchio sarà il prossimoil format pensato appositamente per i maturandi come te, che sono già in agitazione a causa dell’ esame di Stato . Con il Condirettore dell’Huffington Postdai fatti di attualità più importanti da conoscere assolutamente, agli autori (che saranno due, lo ricordiamo) inseriti nella tipologia A delle prove. Del Vecchio poi, grazie alla sua preparazione, ti darà anche degliche possa lasciare di stucco i tuoi commissari!A condurre la puntata di #PrimaProva, saranno ile lo scrittoreOltre ai preziosi consigli per l’esame di Stato, i nostri conduttori proveranno a scavare nel passato del nostro ospite cercando di capire che tipo di studente è stato. Se non vuoi perderti la nostra videochat di martedìhai un appuntamento davvero importante, quello con la Skuola Tv!