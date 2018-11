Maturità 2019, allo Scientifico probabile combo Matematica-Fisica in seconda prova: ecco come cambia

Matematica? Quasi sicuro. Fisica? Molto probabile. Ogni informazione in più sulla Maturità 2019 alimenta inesorabilmente le ansie degli studenti di quinto superiore. Il Miur ha infatti diramato il decreto ministeriale con le istruzioni ufficiali per lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato 2019. Una comunicazione che i ragazzi aspettavano da tempo. Con l’attenzione rivolta quasi tutta alla seconda prova, quella d’indirizzo, la più importante e complicata. E le notizie non sono proprio rassicuranti. Anche per i maturandi del liceo Scientifico.

Maturità scientifica, possibile doppia materia in seconda prova

Nel documento, infatti, si legge quanto segue: “Per lo Scientifico la struttura della prova prevede lae la. La prova”. Tradotto? Aspettatevi di tutto. Nonostante, apparentemente, la prova potrebbe sembrare non troppo diversa da quella degli anni precedenti; l’unica differenza è rappresentata dalla(da dieci a otto)(da otto a quattro). A questo punto, per avere maggiori dettagli, bisognerà attendere l’uscita delle materie (come sempre a gennaio)





Maturità 2019, confermate le linee guida del decreto sul nuovo esame di Stato

Liceo scientifico, per sapere le materie bisogna attendere gennaio 2019

Gli studenti che per primi si troveranno a dover affrontare la nuova maturità scientifica dovranno, dunque, tirare il fiato ancora per qualche settimana. La fonte delle loro preoccupazioni? Il- che modificava l’assetto delle prove – in cui si parlava di una possibile multidisciplinarietà del secondo scritto. “, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica – si legge nel testo -ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo”.Ai ragazzi del liceo scientifico, com’è naturale che sia, la mente era andata subito alla tanto temuta Fisica: quella frase, quando dicevaapriva le porte alla. Magari in accoppiata con la classica matematica. Una combo mortale. E anche dopo questo nuovo aggiornamento del Miur i dubbi rimangono. Con il rischio concreto che resteranno tali anche dopo l’uscita delle materie. Insomma, la maturità 2019 inizia a far paura sul serio.