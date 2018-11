Maturità 2019, seconda prova: entro Natale circolare dal Miur

Nonostante manchino ancora diversi mesi alla Maturità 2019, l’ansia dei maturandi ha già raggiunto livelli molto alti. Il motivo è legato certamente ai cambiamenti che il Miur ha apportato all’esame di Stato e che non sono del tutto chiari agli studenti, soprattutto per quanto riguarda la tanto temuta seconda prova. Proprio ieri, però, il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ospite della nostra videochat ha rassicurato gli studenti in merito. Scopri che cosa ha detto!

La circolare del Miur arriverà presto

Per avere le idee chiare su come sarà la seconda prova della Maturità 2019 e capire bene cosa si intende perbisogna aspettare laProprio a tal proposito, il Ministro Bussetti ha precisato che i tempi per la divulgazione delle modalità della seconda prova non dipendono da lui ma da un organo collegiale. Aggiungendo poi che lePer calmare le ansie dei ragazzi Bussetti ha poi anticipato che la seconda prova “è unae non creare ansia da prestazione”. Insomma, secondo le parole di Bussetti,…dal Miur!