Collegamenti buste orale maturità 2019: Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde

Il giorno della, i maturandi dovranno scegliere fra una terna di buste e creare, in base al materiale contenuto in quella scelta, unche sappia collegare fra loro le diverse materie. Vi proponiamo un esempio di collegamenti a partire dallo spunto di un brano de Il ritratto di Dorian Gray.è il romanzo più celebre di Oscar Wilde, ambientato nella. Il protagonista è il giovane Dorian Gray dotato di una rara e anzi perfetta bellezza che diventerà consapevole del suo fascino grazie alrealizzato dall’amico. Saranno però i discorsi diad influenzare negativamente il giovane, convincendolo dell’importanza assoluta e centrale dei valori estetici della bellezza e giovinezza, tanto da spingerlo a istituire una sorta die non guastare così la sua giovinezza e il suo fascino.All’aspirazione dell’eterna giovinezza si accompagna anche ilche, incapace di non amare nessuno eccetto sé stesso, compie una serie di atti feroci: per ogni azione moralmente riprovevole di cui si macchia, il ritratto acquista sempre piùDopo aver, il dandy inglese si toglie la vita con un pugnale che si conficca nel cuore. I servi ritroveranno il suo corpo esanime vecchio, avvizzito e irriconoscibile mentre il ritratto bello come era un tempo.L’è un movimento artistico e letterario che nasce inverso lae influenza molti artisti di spicco comee in Italia. Per gli estetie il principio cardine della scrittura è quello dell’‘’, accolto anche dal(termine che nasce dalla penna di Paul Verlaine in Francia nel secondo ‘800).poiché considera l’esteta colui che vive la propria vita come un’opera d’arte, proiettando lacome Andrea Sperelli, il dandy protagonista de ‘Il piacere’ : “[…]. La superiorità vera è tutta qui. […]. La volontà aveva ceduto lo scettro agli istinti;. Codesto senso estetico […] gli manteneva nello spirito un certo equilibrio. […] Gli uomini che vivono nella Bellezza, […] che conservano sempre, anche nelle peggiori depravazioni, una specie di ordine. La concezione della Bellezza è l'asse del loro essere interiore, intorno a cui tutte le loro passioni ruotano”.D’Annunzio infatti guardò sempre con disprezzo alla letteratura realista e verista e nella vita reale alla. Preferì invece creare il, ovvero di un individuo che si ergee accetta come unico precetto guidaGuarda anche:In filosofia fra tutti quelli che accolgono le teorie dell’estetismo,le eleva alla massima potenza con ilIl Superuomo infatti è un uomo, un essere superiore a tutti gli altri che viene presentato nel suo scritto ‘’ in cui esplicita il suo desiderio di trasformazione dell’uomo ad un ‘, che letteralmente significaIl filosofo celebra cosìrifiutando ogni dottrina o credenza trascendentale poiché il suo Superuomo si pone al di là dei valori tradizionali e dei concetti di bene e di male ed è egli stesso, ovveropoichéUno degli uomini più importanti nellache volle fondere la politica con l'arte fuche volle sempre incarnare la figura di. Laper lui era infattie di conseguenzadoveva avere, come dimostra un discorso pronunciato nel 1926 in occasione della mostra 'Novecento': “Che la politica sia un’arte non v’è dubbio. Non è,certo, una scienza. Nemmeno empirismo. È quindi un’arte. Anche perché nella politica c’è molto intuito. La creazione ‘politica’, come quella artistica, è un’elaborazione lenta e una divinazione subitanea. A un certo momentocrea con l’ispirazione, ilcon la decisione.[…].”.Una delle realizzazioni storiche dell’idea della politica come espressione estetica è la celebre e solenne. Questa manifestazione armata organizzata dal, ebbe luogo a Roma il. A guidarla fu proprio Mussolini seguito dache rivendicaronoanche con l’uso delle armi se necessario. Due giorni dopo, il 30 aprile, il re d’Italia, cedette e incaricò Mussolini di formare il nuovo governo.La marcia su Roma è ricordata come l’inizio della presa di potere effettiva della ‘rivoluzione fascista’.Guarda anche:Lesono un poema epico-mitologico ininche raccoglie moltiincentrati appunto sulle. Nel, dai versi 339 a 510, trova spazioè un giovane dalla bellezza talmente perfetta che, nonostante la sua totale indifferenza. Tra le pretendenti, laviene rifiutata e da allora, affranta, trascorre le giornate nei boschi a consumarsi per il suo amore non corrispostoappunto.invece viene condannato da, la dea della vendetta, ariflessa sulla superficie dell’acqua senza mai riuscire ad afferrarla. Per la disperazionee il suo corpo esanimetra il 1936 e il 1937 realizzò le, un dipinto che come suggerisce anche il titolo, rappresentaattraverso la trasformazione del personaggio mitologico Narciso che è accucciato sulla parte sinistra della tela, di colore aureo, mentre la superficie di acqua sottostante riflette la sua immagine.e proprio sul lato destro si vede la stessa sagoma che appare però come unache tiene unda cui nasce unLa mano potrebbe indicare sia l’atto della masturbazione sia la morte, dato che sopra si vedono formiche che potrebbero essere un indizio della decomposizione dei corpi in putrefazione, e quindi la caducità della vita. L’uovo è simbolo della sessualità, tematica ripresa anche da figure di nudi sullo sfondo del quadro.