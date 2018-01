Toto Materie Maturità 2018 seconda prova: le previsioni

L'attesa cresce per le materie di maturità di seconda prova 2018 e quelle affidate ai commissari esterni: manca ormai poco alla comunicazione ufficiale del Miur che solitamente avviene entro il 31 gennaio. Skuola.net può venirvi incontro in questo periodo di ansia, fornendovi le nostre previsioni per quest'anno. Infatti le scelte del Miur, solitamente, sono regolate dalla cosiddetta "legge dell'alternanza", per cui ogni anno si tende per l'appunto ad alternare le materie di seconda prova: solo rare volte il Ministero ha deciso di ignorare questa "formula", e quelle volte studenti e prof sono stati colti di sorpresa. Cosa succederà quest'anno? Se tutto va senza scossoni, essendo la rosa di materie di seconda prova della maturità possibili per ogni indirizzo piuttosto ristretta, è facile fare qualche ipotesi: ovviamente stiamo parlando di un toto-materie, nulla di certo è ancora stato stabilito! Anche se, per alcune scuole, il problema non si pone: avendo solo una materia caratterizzante, la scelta del Miur come materia di seconda prova maturità 2018 è obbligata. Ecco quindi l'analisi di Skuola.net sulle materie maturità 2018 per i principali indirizzi!

Toto materie maturità 2018: Greco al classico

Toto materie maturità 2018: Fisica allo scientifico

Toto materie maturità 2018: Lingua straniera 2 o 3 al linguistico

Toto materie maturità 2018: Scienze Umane al liceo delle scienze umane

Toto materie maturità 2018: Tecnologie Musicali al liceo musicale

Toto materie maturità 2018: Economia Aziendale, Lingua straniera

Materie maturità 2018: le materie certe

Cari maturandi classici del 2018, non scamperete Greco in seconda prova. L'anno scorso è stata infatti una versione in lingue latina ad apparire sui banchi della maturità, ed è per questo che a voi, molto probabilmente, toccherà Greco. Attenzione però: nel 2002 e nel 2003 è tornata la stessa materia 2 volte di seguito(Latino), tutto è quindi ancora possibile. Latino potrebbe fare il bis!Ahiahiahi! Quest'anno è davvero tosta per i ragazzi dello scientifico. Perché scommettiamo su Fisica? PerchéChe questa sia la volta buona? I ragazzi dell'opzione Scienze Applicate, a questo punto, se non condivideranno la sfortuna con i propri colleghi dell'indirizzo generale, potrebbero doversi cimentare proprio con Scienze Naturali.Se lo scorso anno il Ministero ha scelto lingua straniera 1 (e così anche nel 2015 e nel 2016), è improbabile (ma non impossibile, ricordiamo) che torni a spada tratta con la stessa materia. Ecco che quindi i ragazzi del liceo linguistico possono eliminare dalle possibilità la prima opzione, e buttarsi a capofitto sulle altre due lingue.dell'indirizzo generico di Scienze Umane: non ci sono alternative. Ma per i ragazzi dell'opzione economico sociale, ecco il dilemma: Diritto ed Economia Politica o Scienze Umane? Risposta secca, Scienze Umane. Sempre per la legge dell'alternanza.Se i ragazzi del Coreutico sanno già che dovranno cimentarsi con, cioè Tecniche della Danza, per il liceo Musicale ecco l'alternativa: Teoria, analisi e composizione o Tecnologie musicali. Puntiamo tutto sull'ultima.L'indirizzo generico di Amministrazione, Finanza e Marketing avrà la scelta obbligata di Economcia Aziendale. Ecco poi cosa prevediamo per le 2 articolazioni di questo indirizzo. A rigor di logica, per Relazioni internazionali per il marketing, la scelta non sarà nuovamente Economia aziendale e geo-politica, già protagonista del 2017. Scommettiamo invece sulla lingua straniera. Stesso ragionamento per Sistemi informativi aziendali, questo può essere l'anno buono per InformaticaCome abbiamo visto, per alcuni indirizzi la scelta è obbligata, perché la rosa di discipline caratterizzanti per la seconda prova si riduce a una sola. Fino ad adesso, abbiamo visto che il liceo Scienze Umane e il tecnico AFM indirizzo generico sono due di questi, insieme al liceo Coreutico. Ecco le altre scuole che





- Liceo artistico, indirizzo Arti figurative: Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree- Liceo artistico, indirizzo Architettura e ambiente: Discipline progettuali architettura e ambiente- Liceo artistico, indirizzo Design: Discipline progettuali design- Liceo artistico, indirizzo Audiovisivo e multimediale: Discipline audiovisive e multimediali- Liceo artistico, indirizzo Grafica: discipline grafiche- Liceo artistico, indirizzo Scenografia: Discipline progettuali scenografiche- Istituto tecnico Amministrazione Finanza e marketing - opzione generale: Economia aziendale- Istituto tecnico Meccanica, meccatronica ed energia – opzione tecnologie delle materie plastiche: Tecnologie meccaniche e plasturgiche, disegno e organizzazione industriale- Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Costruzione del Mezzo: Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo- Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Costruzione del Mezzo – opzione Costruzioni Aeronautiche: Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo aereo- Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Costruzione del Mezzo – opzione Costruzioni Navali: Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo navale- Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Logistica: Logistica- Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Conduzioni del Mezzo – opzione Conduzione del mezzo Aereo: Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo aereo- Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Conduzioni del Mezzo – opzione Conduzione del mezzo navale: Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale- Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Conduzioni del Mezzo – opzione Conduzione di apparati ed impianti marittimi: Meccanica e macchine.- Istituto Professionale dei Servizi Commerciali: Tecniche professionali dei servizi commerciali- Istituto Professionale dei Servizi Commerciali – opzione Promozione commerciale e pubblicitaria: Tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari- Istituto Professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione Industria – opzione Produzioni audiovisive: Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva- Istituto Professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione Artigianato: Progettazione e realizzazione del prodotto- Istituto Professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione Artigianato – opzione Produzioni artigianali del territorio: Progettazione e realizzazione del prodotto- Istituto Professionale indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica: Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione- Istituto Professionale indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica – opzione Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili: Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti civili e industriali- Istituto Professionale indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica – opzione Manutenzione dei mezzi di trasporto: Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei mezzi di trasportoCarla Ardizzone