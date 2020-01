Sono uscite le materie della maturità 2020! Scopri tutto

La prima importante tappa della maturità 2020

Maturità 2020: le materie interne ed esterne

L’attesa è finalmente terminata per tutti i maturandi impazienti di disporre di qualche certezza in più riguardo all’esame di maturità che li attende a giugno.Puntuale come ogni anno, anche stavolta il primo appuntamento è arrivato secondo le scadenze prestabilite per informare gli studenti di quinto su qualidovranno affrontare nellaA scegliere le materie, come di consueto, è spettato al ministro dell’istruzione in carica Lucia Azzolina che nonostante la recente nomina, a seguito delle dimissioni dell’ormai ex ministro Lorenzo Fioramonti, ha rispettatoCome sempre infatti, gennaio è sempre uno tra i più caldi dell’anno scolastico, non solo per gli scrutini e la chiusura del primo quadrimestre, ma anche per la consueta diffusione delle prime notizie importanti della maturità da parte del Miur, solitamente attese nella seconda metà del mese.Guarda anche:È stato pubblicato oggi infatticon cui si ufficializza la divisione delle materie che saranno affidate aial consiglio di classe e a quelli, sconosciuti e provenienti invece da altre scuole.Ma come sono state ripartite le materie di maturità 2020? Cliccando sul seguente link, potrai trovare tutte le notizie relative ad esse:Per conoscere tutti i successivi aggiornamenti sulla maturità 2020 ed essere sempre informato in tempo reale sui prossimi appuntamenti importanti, rimani sempre connesso su Skuola.net!