Materie Maturità 2018: quali sono quelle esterne all’orale?

Non solo seconda prova. L’attesa degli studenti per l’uscita delle Materie Maturità 2018 non riguarda, infatti, solamente le discipline oggetto del secondo scritto, quelle d’indirizzo. Perché ci sono altri due tasselli fondamentali da scoprire il prima possibile per tentare di preparare al meglio l’esame di Stato 2018. Le due materie esterne maturità 2018 che verranno affidate ai commissari esterni maturità 2018 per il colloquio orale. Ecco come fare per capire in anticipo quali potrebbero essere prima ancora che il Miur ufficializzi le sue scelte.

Partiamo col dire che, come sempre,(a cui si aggiunge il Presidente). Questo significa che, oltre le due materie orale affidate ai docenti esterni alla scuola,. E, se la tradizione verrà rispettata, lasi preannuncia particolarmente ostica. Nel 2017, infatti, la seconda prova fu assegnata al professore interno (all’esterno capitò italiano). Per, se il Miur decidesse di seguire la cosiddetta regola dell’alternanza,Non è facile orientarsi. Le possibilità sono tante.. In particolare quali sono state le scelte fatte dal Ministero2017.. Andando per esclusione si può tentare di fare delle previsioni. Partendo dal presupposto che, a prescindere dalla distribuzione della materie,. Mentre l’altra in genere è più ‘morbida’. A spostare l’ago della bilancia – rendendo l’esame più facile o più difficile – sarà quindi, a seconda che venga assegnato alla prima o alla seconda prova.Manca comunque pochissimo per chiarirsi le idee:, infatti,. Andando sule selezionando la propria scuola (alla voce ‘Cerca le materie’) si potrà consultare l’elenco completo: prima e seconda prova (con i relativi commissari) e le altre due materie dei professori esterni. Anche, però,, aggiornando il sito in tempo reale con tutte le informazioni utili ai maturandi.