Materie dell'esame di Maturità 2018: come vengono scelte?

A gennaio vengono comunicate le materie di Maturità affidate ai commissari esterni e quali saranno le materie in seconda prova all'Esame di Stato. Per le materie della terza prova, invece, bisogna aspettare il giorno dell'esame. Ma chi sceglie quali saranno le materie dell'Esame di Stato 2018? Ecco nel dettaglio come e quando vengono scelte e da chi.

Lesono quelle affidate ai. Vengono scelte ogni anno dal Miur e comunicate entro il 31 gennaio, come vuole la normativa. Solitamente, per la regola dell'alternanza, le materie dei membri esterni e dei membri interni si invertono ogni anno.Le, cioè le materie affidate ai membri interni di commissione d'esame di Maturità 2018 , sono quelle che non sono state. Devono essere rappresentate così tutte le materie studiate a scuola.Le, secondo regolamento, possono essere comunicate entro la prima decade di aprile. Fino ad adesso, tuttavia, sono state pubblicateentro il 31 gennaio. Sono decise dal Miur, che ogni anno scegliesecondo la cosiddetta "regola dell'alternanza" secondo cui ogni anno si alternano le materie oggetto della seconda prova. Tuttavia, questa non è una vera e propria regola ma una consuetudine che il Miur può scegliere o meno di seguire.Lesono invece scelte dai professori.. Secondo regolamento però non è lecito che siano rivelate prima della data della prova quali saranno: i maturandi non dovrebbero conoscere neanche la tipologia della prova. Tuttavia è possibile fare alcuni ragionamenti per provare a capireAd esempio, è molto improbabile che. Allo stesso modo, è difficile che venga proposta una tipologia troppo diversa da quella assegnata solitamente nelle simulazioni in classe.Carla Ardizzone