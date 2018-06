Maturità 2018: i maturandi preparano "l'arsenale" per gli esami. Ecco i modi preferiti per (tentare di) copiare

I maturandi si stanno preparando per affrontare l’esame di Stato. Ma, se molti di loro cercheranno di essere il più ‘puliti’ possibile, 1 studente su 10 sa già che copierà. E un altro 22% è pronto psicologicamente a farlo, ma spera di non averne bisogno. A sostenerlo sono i 6mila ragazzi di quinto superiore intervistati da Skuola.net. Coscienza a posto, comunque, per la maggior parte dei maturandi: il 29% farà tutto da solo, il 35% al massimo chiederà un aiuto volante al vicino di banco. A spingerli a seguire le regole, forse, le statistiche ufficiali del Miur: negli ultimi anni praticamente tutti – nel 2017 furono il 99,5% del totale - hanno superato l’esame senza problemi. Perché, quindi, copiare?

Copiare alla maturità: i tradizionalisti puntano sui vecchi foglietti

Copioni tecnologici: smartphone, chat e calcolatrici le loro ‘armi’ preferite

La paura di essere scoperti frena i suggerimenti

Ma, come detto, c’è una piccola fetta di irriducibili che sta lavorando per predisporre l’attrezzatura da battaglia. Seguendo due strade, spesso parallele: la tradizione e l‘innovazione. Nel primo caso non c’è dubbio che i classici appunti scritti a penna siano il pilastro su cui si basa la strategia dei copioni.per camuffarli? I soliti:(nelle tasche, nei calzini, ecc.). Il 12%, invece, tenterà diper condividere le informazioni.. L’8% proverà a. Ma, tra tappi delle penne, custodie delle calcolatrici e etichette delle bottiglie la fantasia dei maturandi varca ogni confine.E dove non arriva l’inchiostro, c’è la tecnologia che corre in soccorso degli studenti in difficoltà. In teoria i dispositivi informatici, salvo rare eccezioni, non dovrebbero entrare nelle aule d’esame. La realtà, però, è ben diversa. Anche se, in questi casi, la discrezione è d’obbligo. Cosìsenza dare troppo nell’occhio. Il 15%, invece, cercherà di(gli studenti dello scientifico sono in prima linea). Il 14% terrà il. Approccio passivo per un altro 11%, che attenderà le soluzioni via messaggio o mail., nascosto da qualche parte. Mentre il 6% ha già creato deiper collaborare durante le prove. Una quota simile (6%), infine, si affiderà agli smartwatch.A proposito di collaborazione: a prescindere dal tentativo individuale,al collega se gli verrà chiesta una mano durante l’esame? La platea si spacca in tre correnti di pensiero:per il timore di essere scoperto. E proprio ilè quello che rende gli studenti più egoisti. Visto che,: durante le normali verifiche svolte nel corso dell’anno, il 45% dice di aver fatto copiare tutti indistintamente e il 38% di aver suggerito agli amici più stretti. Solamente il 17% anche in quel caso è stato frenato dalla paura.