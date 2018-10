Voto minimo orale maturità: qual è?

E' la prova più temuta dagli studenti alle prese con gli esami di Stato 2019: l' orale maturità. Dopo aver portato a casa tutte le prove scritte, alcuni purtroppo, rimarrà l'ultimo ripassone in vista dell'orale. Una volta scoperte le votazioni ottenute nelle prove scritte, saprai se, tra il punteggio di queste ultime e i crediti accumulati durante gli anni di scuola, arriverai già all’agognato 60 e potrai quindi tirare un sospiro di sollievo. Ma c'è anche chi dovrà dare ancora il massimo all’esame orale perché non è ancora del tutto al sicuro. Questi ultimi, soprattutto, si interrogano su quale sia, in effetti, il minimo da prendere per raggiungere la sufficienza orale maturità.

Sufficienza orale di maturità: qual è il voto minimo?

Punteggio minimo orale maturità: zero si può

Sufficienza orale maturità 2019: a quanto corrisponde?

Quanti punti vale l'orale di maturità?

: come si comporteranno i commissari esterni maturità 2019, specie quelli esterni? Cosa mi chiederanno? Queste le preoccupazioni più grandi, accompagnate dalla domanda principe:? Per quanto riguarda questo annoso argomento, bisogna dire che per il. Ciò vuol dire che se non ti presenti, insulti i prof o ti diletti in qualche sipariettolo zero potrebbe essere un'opzione. Il consiglio quindi, per chi non è ancora arrivato al 60 sommando crediti e punteggio delle prove scritte, è di non uscire dagli schemi. Così facendo ilEbbene sì, lo zero è contemplabile. O meglio, non è proprio una conclusione impossibile., ma nessuno impedisce ai prof di scendere sotto questo tetto. Puoi, però, stare tranquillo: nemmeno una clamorosa scena muta, crisi di pianto o simili ti faranno arrivare al minimo storico. I prof, in fondo, non sono così perfidi. Certo, se decidi...Come detto, la. Ma se hai paura che l'ansia dati faccia arrivare muto come un pesce davanti alla commissione, non riuscendo, niente panico! Non raggiungere il voto che ti garantirà la sufficienza, infatti, non è poi così vincolante per il tuo 60 conclusivo. Se la somma dei punti tra scritti e orale, infatti, supera comunque quello scoglio, la promozione è per forza di cose assicurata.Bisogna ricordare che dalavrà un diverso punteggio rispetto al passato. Il voto massimo che è possibile ottenere sono 20 punti (come nella prima e nella seconda prova) e non più 30 come gli scorsi anni.

Francesca Fortini