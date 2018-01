Commissari esterni 2018: 4 trucchi per affrontarli

1. Commissari esterni: parola d'ordine 'sicurezza'

2. Commissari esterni: una presentazione originale

3. Commissari esterni maturità: la risposta pronta

4. Commissari esterni maturità: i dettagli contano

Mancano ormai pochi mesi alla pubblicazione del Miur dei nomi dei commissari maturità 2018 : finalmente saprete chi saranno e su quali argomenti scolastici puntare per fare buona impressione sugli illustri sconosciuti che dovranno giudicarvi alla Maturità 2018 . Dai primi di giugno infatti potrete dare nome e cognome ai vostrie cominciare le ricerche per scoprire che carattere hanno, se sono larghi o stretti di voti e soprattuttoSenza dimenticare le domande ricorrenti! Qui vi spieghiamo in particolare alcuni trucchetti da utilizzare nel momento del testa a testa finale, il colloquio orale: è infatti molto importante tenere vivi l’interesse e, ma anche saper comunicare con loro non solo a parole, ma anche con l'atteggiamento giusto. Infatti, se i prof si interessano al vostro lavoro è difficile che stronchino la vostra esposizione con qualche domanda scomoda che possa mettervi in difficoltà. Ma come si cattura l’attenzione deiNel frattempo, però, non dimenticate che ancora prima di loro, dovete prestare attenzione alle materie seconda prova maturità 2018 La prima impressione è quella che conta. Ad una persona bastano 30 secondi per formarsi un opinione di noi solo guardandoci. Quindi è bene presentarsi con un look sobrio, senza esagerazioni e apparire sicuri della propria preparazione. Nel momento in cui iniziate il discorso in cui esponete la vostra tesina,. Cercate di non focalizzarvi solo su un prof, ma cercate indistintamente lo sguardo di tutti i componenti della: farlo obbligherà i prof a stare attenti alle vostre parole.Per l’esposizione della tesina aiutatevi facendo una presentazione con l’ausilio di PowerPoint. Nella creazione delle slide, provate a pensare al vostro percorso in maniera originale, ma senza esagerare:per riuscire a guardare una presentazione su uno sfondo fluo.Sappiamo bene che il colloquio orale è composto da tre momenti: dopo l’esposizione della tesina arrivano. Per quanto possiate esservi preparati al meglio, può capitare che l’emozione vi giochi qualche brutto scherzo e che non riusciate a. In questo caso, non fatevi prendere dal panico, ma agite con un po’ d’astuzia. Evitate di fare scena muta e di incastrarvi in quei fastidiosi “eeeeh” o “mmh” che non piacciono per niente ai prof. Al contrario, con la sicurezza degna dei migliori attori di Hollywood, iniziate a rispondere spostando l’attenzione su un argomento che conoscete meglio.Apparire sicuri ed avere un tono di voce ben impostato vi aiuterà non solo a non annoiare i commissari, ma anche a fare colpo positivamente sui prof. Alla fine del colloquio, potrete chiudere in bellezza con una stretta di mano decisa a tuttiche confermerà l’opinione che si sono fatti di voi.Serena Rosticci