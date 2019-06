Cerca la tua commissione d’esame per la maturità 2019

Quando usciranno le commissioni di Maturità 2019?

Dove trovare le commissioni di Maturità 2019?

Gruppi Facebook commissari esterni maturità 2019 per città

Anche maggio è ormai agli sgoccioli e tra i maturandi l’ansia per l’ esame di Stato 2019 sale ogni giorno di più. Rimane ancora un’ultima informazione da sapere però prima della conclusione dell’anno scolastico:Ricordiamo che ognuna sarà a carattere misto, ovvero sarà composta daalla consiglio di classe e da, ovvero estranei e del tutto sconosciuti agli studenti, a cui si aggiungeanch’esso esterno.Guarda anche:Come è noto, la prima settimana di giugno è da sempre quella scelta per la diffusione delle liste con i nomi dei commissari esterni : quest'anno usciranno il 3 giugno online sul sito del Miur, mentre dal 31 maggio sono disponibili sul portale SIDI per le segreterie scolastiche.infatti il Miur ha deciso di pubblicarle, mentreSeguitedato che ne darà notizia ufficiale non appena gli elenchi saranno disponibili e consultabili.Anche noi di Skuola.net vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità della Maturità 2019.Avete quindi due possibilità per trovare le liste delle commissioni di maturità: andare il 31 maggio nella vostra segreteria scolastica e farne richiesta, oppure sarà possibile, sul sito del Miur nel portale dedicato all’ Esame di Stato 2018/19 : basterà cliccare sulla voce ‘’ e inserire nei campi i dati richiesti comeSe volete cercare subitoe cercare di confrontarvi con gli alunni dei professori in questione carpendone tutti i segreti e misteri, vi consigliamo di iscrivervi subito al nostrodedicato alla vostra città e iniziare a scambiarvi informazioni preziose!Roma: facebook.com/groups/commissariesterni.roma Milano: facebook.com/groups/commissariesterni.milano Napoli: facebook.com/groups/commissariesterni.napoli Torino: facebook.com/groups/commissariesterni.torino Firenze: facebook.com/groups/commissariesterni.firenze Palermo: facebook.com/groups/commissariesterni.palermo Bologna: facebook.com/groups/commissariesterni.bologna Catania: facebook.com/groups/commissariesterni.catania Bari: facebook.com/groups/commissariesterni.bari Venezia: facebook.com/groups/commissariesterni.venezia