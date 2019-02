Maturità: commissari esterni 2019, ecco chi verrà nominato

Conto alla rovescia per la maturità 2019. Un esame interamente rivisto quello in cui si cimenteranno migliaia di studenti delle ultime classe. Dopo la prima simulazione della prima prova scritta, pubblicata il 19 febbraio, il 28 febbraio sarà la volta della simulazione della seconda prova scritta. Ma non è la sola novità di quest'anno. Modifiche in vista anche per la nomina dei componenti delle commissioni, tra cui i tanto temuti commissari esterni 2019.

Lo scorso 13 febbraio, si è riunito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) per esprimere il parere sullo schema di decreto recante criteri di nomina dei componenti delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (art.16 D.lgs n. 62/2017).

Le novità per i commissari esterni: le nomine

Quando escono i nomi dei commissari esterni 2019

La nuova maturità, in quanto resteranno sempre tre insegnanti interni, tre gli esterni e uno il Presidente.La novità riguarda invece i criteri di nomina e per i requisiti (art. 16 commi 4 e 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62), in quanto i commissari e il presidente di commissione d’esameSecondo le prime indiscrezioni,, anche quelli che lavorano a. Via libera anche ai docenti in pensione da non più di tre anni scolastici. Per quanto riguarda, invece, i presidenti saranno nominati annualmente dall'ufficio scolastico regionale attingendo da un albo regionale. Potranno essere inseriti anche i dirigenti scolastici in servizio non solo nelle scuole superiori, ma anche per il primo ciclo di di istruzione.Chi non potrà essere nominato? Preclusioni alla nomina per i docenti operanti nella scuola di servizio, nelle scuole dove si è espletato per due volte consecutive l'incarico. Divieto di nomina per il collocamento fuori ruolo od altri compiti, astensione obbligatoria, aspettativa o distacco sindacale.Non cambia il periodo della pubblicazione degli elenchi: già i primi di giugno saranno disponibili. Per trovare invece la lista online con i nomi dei commissari controllate il sito del Miur sugli esami di Stato e cliccate sul motore di ricerca "Cerca la commissione". Per tutte le news, restate connessi anche su Skuola.net.