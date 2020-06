Maturità 2020, sì o no? Su TikTok la Challenge di Fanpage.it e Skuola.net per i maturandi

@fanpage.it Vuoi fare la ##maturità ? Si o no? Scoprilo tramite le risposte che dai al nostro test! Partecipa alla challenge in collaborazione con @skuolanet

Fonte foto: Tik Tok Fanpage.itLasarà decisamente insolita, la prima e speriamo l'ultima ai tempi di una pandemia globale. Le opinioni sono discordanti su quello che aspetterà gli studenti a partire dal 17 maggio: tanti avrebbero voluto annullarla, altri invece avrebbero voluto che si svolgesse online, altrettanti sono invece contenti di poter tornare di nuovo tra le mura di scuola (in sicurezza, ovviamente) per l'ultimo grande rituale della vita scolastica.Per dare voce ai, il popolare social network amato dai giovani, in cui gli studenti si confrontano sui pro e i contro dell'esame 2020: Maturità sì, o Maturità no? A voi la parola!Se vuoi partecipare alla challenge,