100 giorni maturità 2019: le 5 cose da NON fare

1. Non organizzarsi

2. Non controllare il meteo

3. Escludere alcuni compagni di classe

4. Studiare e non divertirsi

5. Non essere responsabili

Quella deiè una tradizione che va avanti da ormai più di un secolo. I maturandi si stanno preparando per renderequesta particolare ricorrenza dove cercano di trovare quella spensieratezza necessaria prima della tempestosa preparazione per l’ esame di maturità. Purtroppo c’è sempre qualche inconveniente dietro l’angolo e in questo articolo vi suggeriamoE’ assolutamente sconsigliato non organizzarsi bene in un’ occasione del genere. E’ importante, per esempio,(sempre se non si vuole festeggiare nella propria città/paese) ,in modo di potersi godere a pieno questa piccola vacanza, e quindi fare in modo che tutto proceda nel modo giusto per divertirvi al meglio con i vostri compagni di classe.Parte integrante del punto precedente è l’organizzazione riguardo il meteo. Infatti la scelta di una destinazione e la disponibilità economica saranno inutilinelle date scelte per i vostri giorni 100 giorni. Controllate sempre le previsioni meteo!!Molto importante per i vostri 100 giorni sarà non escludere nessuno dei tuoi compagni di classe. Siete una classe, prima di tutto, e non sarebbero 100 giorni prima della maturità se sie magari proprio con chi non avete grande simpatia potreste allacciare i rapporti con questa esperienza. E’ un momento di unione.Questo è un momento irripetibile e di evasione dalla quotidianità scolastica. Concedetevi questo momentoe non all’ansia della maturità. Tutti abbiamo bisogno di una pausa, e regalatevela per poter poi dare il massimo nell’ esame di stato Nonostante sia un’esperienza all’insegna del divertimento e di evasione dallo studio una cosa da non fare assolutamente è quella. Infatti sarà molto importante divertirsi ma senza esagerare in modo che tutti si possano avere un ricordo positivo di questa esperienza e non pentirsene.Francesco Mendez