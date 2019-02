100 giorni Maturità low cost: come spendere poco

È sempre difficile decidere cosa fare per i 100 giorni maturità 2019. Se sei tra quei maturandi che desiderano festeggiare questo importante appuntamento 'in grande', magari con un viaggio, ma il budget a tua disposizione non è alto, tranquillo! Noi di Skuola.net abbiamo pensato ad alcune soluzioni low cost che potrebbero fare proprio al caso tuo e a quello dei tuoi compagni di classe. Scopri quali sono!

100 giorni al Parco giochi

100 giorni in Spagna

100 giorni in una città italiana

100 giorni al mare

Pranzo o cena a casa per i 100 giorni

Se hai bisogno di non pensare a nulla e divertirti,Tanti quelli presenti da nord a sud, facilmente raggiungibili ed economici. Molti, inotre, offrono degli sconti comitiva.assieme alla tua classe.Che ne dici diBarcellona, Madrid, Valencia sono città da visitare assolutamente,d’aereo e non molto costose. Approfitare per ammirarne le bellezze, assieme ai tuoi compagni di classe,Un’altra opzione potrebbe essereRimini e le sue discoteche, il Salento con i suoi mari cristallini e le numerose masserie. Se invece abiti vicino ad unaapprofittane per visitarle. Se decidi di spostarti in treno, butta un occhio alle offerte per gli studenti!E’ prestino per azzardare bagni, ma perché no? Una bellaè quello che ci vuole per rilassarsi un po’ e pensare con meno ansia agli esami. In Italia c’è l’imbarazzo della scelta su quale meta scegliere! L’idea è sempre di approfittare della quantità:Un’idea poco costosa e divertente potrebbe essere, magari in campagna! Carne o pesce? Ti consigliamo prima di tutto difare un rapido calcolo e capire cosa poter comprare per riuscire a rientrare nelle spese. Ovviamente, concentrati su alimenti che non costano molto e dai un’occhiata alle offerte al supermercato.





Carlotta Venditti