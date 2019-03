100 giorni maturità last minute: 10 idee per maturandi disorganizzati

La festa dei 100 giorni alla maturità è arrivata e voi ancora non sapere cosa fare? Comprensibile! In fin dei conti i pensieri sono tanto per la nuova maturità 2019: la seconda prova, l’orale, tutte le simulazioni fino alla fine dell’anno. Chi ha tempo per organizzarsi? Niente paura, ve lo diamo noi qualche spunto dell’ultimo minuto per i maturandi ritardatari e disorganizzati, Ricordate: studiare è importante ma lo è anche divertirsi! Quest’anno segnerà un passaggio di vita e ciò che ricorderete tra dieci anni non saranno gli interminabili pomeriggi di studio ma il tempo speso a divertirvi insieme ai compagni di classe!

Vediamo dieci idee last minute per i maturandi disorganizzati!

100 giorni idee last minute: come festeggiare

Cena: la cena è l’idea più classica e non serve organizzarla tanto prima! Il giorno prima è un po’ rischioso, certo, ma basta avere pazienza e trovare un ristorante che riesca ad ospitare tutta la classe e i professori. Alla fine ciò che conta è stare tutti insieme e festeggiare un periodo che è un traguardo di vita per tutti! Gita in una città: per i compagni e gli amici che amano scoprire nuove città c’è l’opzione biglietto andata e ritorno in giornata. Via che si va a scoprire un posto nuovo! Giro al mare o in montagna: per quelli che amano la natura c’è anche l’opzione mare-montagna in base a dove vivete. Qualcuno di voi ha già la patenti, i più fortunati anche la macchina. Dividendo le spese del viaggio si può festeggiare i 100 giorni creando ricordi stupendi! Serata a ballare: per i notturni, gli amanti della discoteca che possono festeggiare solo la sera, il classicone: lista allargata e si va, col miglior vestito e le migliori intenzioni! Giornata in maschera last-minute: il più classico dei festeggiamenti è difficile da organizzare last-minute, ma niente paura! Potete andare a ripescare i travestimenti e le idee del carnevale appena passato o creare un tema comune facile facile da rispettare per venire a scuola tutti vestiti in modo simile e fare un sacco di bellissime foto! Pic-nic in un parco: per quelli che amano le belle giornate e vivono dove è facile godersele già in questo periodo un’idea carinissima è quella di portare a scuola le borse frigo e, appena suonata l’ultima campanella, dirigersi nel parco più vicino! Con sole e fiori vi godrete un momento magico e potrete collezionare foto instagrammabili per i prossimi tre mesi. Aperitivo: per i più pigri che non vogliono cucinare rimane aperta l’opzione aperitivo. Anche in questo caso bisogna avere un po’ di pazienza e chiamare più di un posto fino a che qualcuno non ha disponibilità. L’idea giusta? Se ne avete la possibilità scegliete un locale con vista! Vi godrete un buonissimo aperitivo con un tramonto primaverile stupendo. Raduno in un punto alto della città o del paese: per chi ama stare all’aria aperta ogni città e ogni paese ha un punto in alto: una piazza, una terrazza, il tetto di un edificio. Ogni posto è buono per portare qualche bottiglia e festeggiare insieme i giorni che separano tutti dalla maturità e dall’inizio di una nuova vita! Mega torneo sportivo: per le classi sportive c’è sempre l’idea di un torneo! Scegliete uno sport che piaccia a tutti e approfittate della palestra/campo della scuola o, in alternativa, mettete qualche euro a testa per affittare un campo! Gli sport più adatti? Una bella partita di beach volley o di calcio, tutti quegli sport in cui più si è e meglio è! Festa in casa: classicone dei classiconi organizzabile anche il giorno stesso. Basta che ognuno si occupi di portare qualcosa e che si vada ad aiutare prima a sistemare e ad aiutare poi a pulire il compagno che ospita la festa!

