Bonus ‘100 e lode’, la ministra Azzolina: “Lo aumenteremo di nuovo”

Bonus maturità, sempre più ‘povero’

Più opportunità per gli studenti meritevoli

. A maggior ragione quando porta a risultati di livello.. E, in particolar modo, ai diplomati eccellenti; quelli che escono dagli esami di Stato con l’ambitissimo ‘100 e Lode’. “Non possiamo chiedere il massimo sforzo alle studentesse e agli studenti e poi dare loro una semplice ‘pacca’ sulla spalla”, si legge in un passaggio di un post pubblicato sulla sua pagina Facebook., che dai mille euro iniziali è arrivato oggi adLo stesso post della ministra riporta un articolo di “Repubblica.it” in cui si analizza il progressivo taglio del bonus nel corso del tempo., quella del crollo verticale del premio,. E che, di fronte al nuovo record negativo, aveva nuovamente segnalato negli scorsi giorni. Ricordiamo, infatti, che il bonus maturità è stato introdotto nel 2007 dall’allora ministro dell’Istruzione Fioroni., come detto,. Ma subito dopo iniziò la discesa: 600 euro nel 2010, 500 nel 2011, 300 nel 2018. In mezzo,. In parte dovute al fatto che, parallelamente, è aumentato il numero dei ‘lodevoli’; a fronte di un fondo sostanzialmente stabile. Nel 2019, ad esempio, i 100 e lode sono stati 7.365; un anno prima furono solo 6mila.Ma la ministra Azzolina si spinge oltre. Annunciando di aver messo al lavoro il Ministero per studiareche possano coinvolgere tutti gli studenti. Come. “Valorizzare le nostre eccellenze scolastiche – conclude Azzolina - è un dovere. I ragazzi devono sentire che lo Stato è loro vicino”. Per mettere, come dice anche nelle linee programmatiche della sua azione di Governo, “Lo studente al centro”.