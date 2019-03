10 momenti memorabili della gita di quinta superiore

Si sa, il quinto e ultimo anno di scuola è quello che resterà per sempre impresso nella mente di ogni studente, quello che non scorderà mai.

E se si ripensa a questo fantastico anno, sicuramente un periodo ben preciso ci salta subito in mente: il campo scuola, l’ultimo della nostra vita scolastica, che per sempre ricorderemo.

Noi di Skuola.net ti proponiamo i dieci momenti più memorabili della gita di quinto.

10. la frenesia pre-partenza

9. Il viaggio

8. L’arrivo

7. L’hotel

6. La visita delle città

5. Sempre la città (ma di notte!)

4. Le chiacchierate col professore

3. La notte in hotel

2. La nascita di nuovi amori

1. Il ritorno a casa

Ci siamo, ti stai raggruppando in stazione o all’aeroporto con i tuoi amici, e un senso divi pervade. Sapete che avrete cinque giorni da passare in una splendida località e, essendo in quinto e ormai esperti in queste esperienze, sapete anche fin dove potete spingervi rispettando le regole e perciò inizierai sicuramente aAppena partiti inizierà ufficialmente la tua. Durante il viaggio, oltre a goderti il panorama, inizierai a parlare, divertirti, ridere e scherzare, creando l’che ti accompagnerà per tutto il viaggio. Occhio quindi a non scordarti di quell’atmosfera!Quando arriverai sarai sicuramentedi stare in paese straniero, lontano da casa, con i tuoi compagni di una vita, pronti a vedere cose nuove di giorno e a fareAppena arrivato in hotel e sistemato nella camera con i tuoi fidati compagni di stanza, tu e i tuoi amici inizierete a, esplorandolo e decidendo in camera di chi riunirsi durante la notte.Come ogni campo scuola degno di questo nome, ti porteranno a vedere lae tutti ipossibili ed immaginabili però molto probabilmente non sarà questo a colpirti. Ti ricorderai deie delle battute e stupidaggini fatte dai tuoi compagni durante gli spostamenti.Anche se pensi di aver visitato in lungo e in largo la città durante il giorno,apparirà: la città si anima, si illumina, le serrande dei locali si alzano e la vitalità notturna inizia a fluire per le vie. Oltretutto, poiché sei maggiorenne andrai sicuramente a bere con i tuoi amici: occhio a non esagerare!Se ne avrai, sicuramente ti resteranno impresse. Anche perché, stando in quinto, e conoscendoti da cinque anni, si apriranno e, senza le costrizioni scolastiche dovute al loro ruolo in classe, saranno molto più liberi e ti parleranno delle cose più varie, anche della loro gioventù, magari davanti a una bella birra! Del resto, è una vacanza anche per loro.Una volta tornato dalla tua uscita notturna con la classe e il docente, ti sarà detto di andare a letto ma, come tutti sappiamo,no?Quindi tu ed i tuoi amici passerete la notte in stanza insieme, cercando di non fare rumore e di non farvi beccare. Oltretutto chi non ha sfruttato l’occasione per fare degli scherzi ai poveri malcapitati che si addormentavano.Anche se non ti toccavano personalmente, sicuramente ti ricorderai delleche si sono. Infatti, anche se siete insieme da cinque anni, si scoprono sempre dei lati nuovi delle persone standoci insieme e chissà che questo non abbia scatenato dei nuovi colpi di fulmine all’interno della tua classe. Oltretutto, poiché si parte sempre in due classi almeno, il conoscere persone di altre sezioni avrà sicuramente aiutato la cosa.Una volta tornati a casa ed esserti salutato con i tuoi compagni di classe, ti sentirai malinconico, perché finalmente avrai realizzato che il vostro tempo insieme è agli sgoccioli e che è anche giusto così. D’altro canto però sarai felice, perché sarai consapevole che questo viaggio e i suoi ricordi saranno sempre con te.Riccardo Caracci