Maturità 2019, come affrontare al meglio gli ultimi mesi di quinta superiore

Sta per arrivare il tanto temuto esame di Maturità 2019, mancano infatti poco più di tre mesi all'inizio. Questo esame di Stato si sta rivelando un vero e proprio incubo per studenti e professori, costretti ad accettare cambiamenti alla Maturità a cui non erano preparati. Proprio in questo clima di confusione e incertezza i maturandi 2019 si stanno impegnando per poter sostenere comunque l’esame, ma come fare a mantenere la calma in questo caso? Ecco una piccola guida con alcuni consigli utili da seguire!





Don’t Panic

Studiare giorno per giorno

Affiancare il ripasso allo studio

Studiare in gruppo

La prima regola è certamente. Anche se sono prove nuove, anche se l’orale è ancora adesso un bel punto interrogativo, anche se le simulazioni non sono andate benissimo, non importa: bisogna comunque. Infatti affrontare i problemi a mente fredda è l’unico modo per poter avere una visione chiara dell’insieme e far fronte alla difficile situazione.Anche se può sembrare scontato e banale, è meglio ripeterlo:è uno dei metodi migliori per poter superare l'esame di Maturità. Rimanere indietro nello studio durante gli ultimi mesi del quinto superiore è altamente sconsigliato: il rush finale per sopperire alle mancanze di uno studio costante non sempre riesce a fornire i risultati sperati, quindiche si sta svolgendo in classe.Studiare ogni giorno per tenersi al passo con gli argomenti che il prof spiega in classe non è però l’unico elemento da tenere in considerazione. Infatti è anche da considerare che gli esami di Maturità non verteranno solo sugli ultimi argomenti svolti, ma è possibile trovare all'interno delle prove anche parti deldi superiori: ecco perché è bene affiancare allo studio giornalierocomplessivo con i punti salienti degli ultimi anni in tutte le materie d’esame.Quattro occhi sono meglio di due, e magari ciò che può sfuggire a te potrebbe notarlo il tuo compagno di banco; ecco perché, soprattutto negli ultimi mesi che ti separano dall'esame di Maturità,è molto utile per studiare e ripassare gli argomenti svolti. Ma non solo. Infatti queste saranno le ultime settimane che passerai insieme ai tuoi compagni classe, e ricorda che qualsiasi sensazione tu stia provando sull'esame di Maturità la stanno provando anche loro, potranno quindie potretea vicenda per affrontare al meglio l’esame imminente.