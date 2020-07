L'analisi multivariabile: l'anova e l'ancova, due test

Analisi multivariabile: nell’analisi univariabile vi è una X e una Y, in quella multivariabile molte X e in quella multivariata molte Y.Nell’analisi univariabile si utilizza la regressione lineare semplice, con X e Y quantitative.Nell’analisi multivariabile si possono utilizzare:la regressione lineare multipla in cui X e Y sono variabili quantitative;l’Anova in cui Y è quantitativa e X qualitativa;l'ancova (analisi della covarianza) in Y è quantitativa e X sono qualitative e quantitative.È poi necessario conoscere la media generale x ̅ e le medie di ognuno dei gruppi.H0: µ_1=µ_2=⋯=µ_0.H1: almeno una media differisce dalle altre.Innanzitutto si consideri la seguente relazione:Dove:Gli assunti sono:omoschedasticità della varianza;le osservazioni sono fra loro indipendenti;in ciascun gruppo le osservazioni sono distribuite in modo gaussiano.Assunto quanto detto si può ora eseguire il test F:Se F>soglia critica (indicata come P che se è minore dello 0.001 si scrive P<0,001) si rifiuta H0.Significato: ‘l’età varia significativamente nei reparti’.Se il test F è significativo si possono confrontare fra loro le singole medie utilizzando dei test appropriati chiamati contrasti o confronti multipli.