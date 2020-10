<h1 style="text-align: center;font-size:16pt">Teoremi sui triangoli rettangoli</h1> <p style="text-align:center"><img style="border:none" src="sezioni/maths/trigo1.gif" width="378" height="152"></p><p>Prima di dimostrare i teoremi sui triangoli rettangoli bisogna fare alcune premesse sul modo in cui vengono chiamati ed identifica i i lati e gli angoli di un qualsiasi triangolo rettangolo. In un triangolo rettangolo il vertice retto si indica sempre con la lettera A; l'ipotenusa con la lettera <i>a</i>; i cateti con le lettere <i>b</i> e <i>c</i>, e i vertici ad essi opposti con le lettere B e C. L'angolo retto si indica con la lettera greca <img style="border:none;position:relative;top:3pt" src="sezioni/maths/trigo1a.gif" width="15" height="15">, l'angolo di vertice B con la lettera greca <img style="border:none;position:relative;top:3pt" src="sezioni/maths/trigo1b.gif" width="13" height="21"> e l'angolo di vertice C con la lettera greca <img style="border:none;position:relative;top:3pt" src="sezioni/maths/trigo1c.gif" width="12" height="17">.</p><p>Fatte queste premesse possiamo dimostrare i due teoremi sui triangoli rettangoli.</p><p>Disegniamo gli assi cartesiani, la circonferenza goniometrica ( <img style="border:none;position:relative;top:3pt" src="sezioni/maths/trigo2.gif" width="76" height="24"> ) e la retta parallela all'asse y tangente alla circonferenza nel punto (1;0)</p><p>Disegniamo quindi un triangolo rettangolo con uno dei cateti che giace sull'asse x (nel nostro caso il cateto maggiore AC) e un vertice coincidente con l'origine degli assi (nel nostro caso il vertice C).</p><p>Disegniamo gli assi cartesiani, la circonferenza goniometrica e la tangente alla circonferenza nel punto (1;0) parallela all'asse y. Prendiamo in considerazione un qualsiasi triangolo rettangolo e disegniamolo in modo tale che uno dei due cateti (nel nostro caso il maggiore) si trovi sull'asse x e che uno dei vertici dei due angoli acuti coincida con l'origine degli assi (nel nostro caso il vertice C)</p> <p style="text-align:center"><img style="border:none" src="sezioni/maths/trigo3.gif" width="380" height="340"></p><p>I due triangoli rettangoli AOB e OHM sono simili, poiché hanno un angolo acuto uguale (vi ricordo che affinché due triangoli rettangoli siano simili basta che abbiano un solo angolo acuto uguale); quindi i loro lati sono in proporzione: possiamo quindi scrivere:</p> <p style="text-align:center"><img src="sezioni/maths/trigo4.gif" style=”border:none”></p><p>OB è l'ipotenusa del triangolo rettangolo che, come vi ho detto prima, si indica con la lettera <i>a</i>. OA è il cateto opposto al vertice B, quindi sarà indicato con la lettera <i>b</i>. OH è il raggio della circonferenza goniometrica: la sua misura sarà quindi uguale a 1. OM è l'ascissa del punto di intersezione tra l'ipotenusa e la circonferenza goniometrica misurata in funzione del raggio; quindi:</p><p>La precedente relazione quindi diventa:</p> <p style="text-align:center"><img style="border:none" src="sezioni/maths/trigo5.gif" width="80" height="21"></p> <p style="text-align:center"><img src="sezioni/maths/trigo6.gif" style="border:none" width="67" height="44"></p><p>Otteniamo perciò che:</p> <p style="text-align:center"><img style="border:none" src="sezioni/maths/trigo7.gif" width="71" height="21"></p><p>Possiamo affermare che:</p><p><b>In un triangolo rettangolo un cateto è uguale al prodotto dell'ipotenusa per il coseno dell'angolo compreso tra il cateto e l'ipotenusa stessa.</b></p><p>Facendo riferimento sempre alla stessa figura si ha che:</p> <p style="text-align:center"><img src="sezioni/maths/trigo8.gif" style="border:none" width="76" height="41"></p><p>OB è sempre l'ipotenusa del triangolo, OH il raggio della circonferenza goniometrica, BA è il cateto c e HM è l'ordinata del punto di intersezione dell'ipotenusa con la circonferenza goniometrica misurata in funzione del raggio; quindi:</p> <p style="text-align:center"><img style="border:none" src="sezioni/maths/trigo9.gif" width="79" height="21"></p><p>La precedente relazione diventa:</p> <p style="text-align:center"><img style="border:none" src="sezioni/maths/trigo10.gif" width="64" height="44"></p> <p style="text-align:center"><img style="border:none" src="sezioni/maths/trigo11.gif" width="68" height="21"></p><p>Possiamo affermare che:</p><p><b>In un triangolo rettangolo un cateto è uguale al prodotto dell'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto al cateto.</b></p>

<p>Dimostriamo ora il secondo teorema sui triangoli rettangoli, riferendoci sempre alla stessa figura.</p><p>I triangoli rettangoli OPQ e OPA sono simili, quindi avranno i lati in proporzione:</p> <p style="text-align:center"><img src="sezioni/maths/trigo12.gif" style="border:none" width="72" height="44"></p><p>OA è il cateto b del triangolo rettangolo, BA è il cateto C; OQ è il raggio della circonferenza goniometrica e PQ è l'ordinata del punto P intersezione dell'ipotenusa con la retta x=1 misurata in funzione del raggio; quindi</p> <p style="text-align:center"><img style="border:none" src="sezioni/maths/trigo13.gif" width="75" height="21"></p> <p style="text-align:center"><img style="border:none" src="sezioni/maths/trigo14.gif" width="65" height="44"></p><p>La precedente relazione diventa</p> <p style="text-align:center"><img style="border:none" src="sezioni/maths/trigo15.gif" width="69" height="21"></p><p>Possiamo affermare che:</p><p><b>In un triangolo rettangolo un cateto è uguale al prodotto dell'altro cateto per la tangente dell'angolo opposto al primo</b></p><p>Dato che in un triangolo rettangolo <img style="border:none;position:relative;top:3pt" src="sezioni/maths/trigo16.gif" width="75" height="21"> , si ha, per le formule degli archi associati, che:</p> <p style="text-align:center"><img style="border:none" src="sezioni/maths/trigo17.gif" width="69" height="21"></p><p>Possiamo affermare che:</p><p><B>In un triangolo rettangolo un cateto è uguale al prodotto dell'altro cateto per la cotangente dell’angolo opposto al secondo</b></p>