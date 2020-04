La piramide regolare triangolare, quesiti e problemi

L'esercizio proposto è un quesito con risposta multiplaEsaminiamo la traccia del quesito:“Una piramide retta ha per base un triangolo equilatero di lato l. L'altezza della piramide è congruente allo spigolo di base. La distanza del centro della base da uno degli spigoli laterali a quanto è uguale?”Ci sono 5 risposte tra cui scegliere.Quale è la risposta corretta?Facciamo un disegno per aiutarci a visualizzare il solido.Sappiamo che l’altezza è congruente agli spigoli di base:Siala distanza dallo spigolo lateraleNel triangolo, rettangolo inè altezza relativa all’ipotenusaNotiamo ancora che il triangoloè retto ined ha angoli diDalla goniometria abbiamo allora che:Cosa sappiamo di= raggio della circonferenza circoscritta al triangoloe vale:Quindi:La risposta corretta è la C.