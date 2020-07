Teoremi sui limiti e forme di indeterminazione

Teorema di unicità del limite: Se il limite di una funzione esiste ed è finito per x→x0, è unico.Teorema della permanenza del segno: Se lim┬(x→x_0 ) f(x)=l⇒ ∃I(x0)∣∀x∊I(x0) f(x) ha lo stesso segno di l.Teorema del confronto: Date tre funzioni f(x), g(x) e h(x), definite in I(x0) con h(x)≤f(x)≤g(x) ∀x∊I(x0). Se lim┬(x→x_0 ) h(x)=lim┬(x→x_0 ) g(x)=l⇒lim┬(x→x_0 ) f(x)=l.Forme di interminazione:0/0: vi è un numero x0 che è sia zero del numeratore che del denominatore, scomporre perciò numeratore e denominatore per semplificare (x-x0).∞/∞: vi sono tre possibili casi:il grado nel numeratore è maggiore di quello del denominatore ⇒ ±∞;il grado del numeratore è minore di quello del denominatore ⇒ 0;numeratore e denominatore sono di stesso grado ⇒ (a/b).∞-∞: prevale l’infinito del termine di grado maggiore.0^0 ∞^0 1^∞: f〖(x)〗^(g(x))=e^(g(x)ln(f(x)));0⋅∞.Per lo più se sono presenti radici è possibile razionalizzare e per far uscire un termine da una radice di grado pari è necessario utilizzare il valore assoluto.Limiti notevoli:lim┬(x→x_0 ) ((sin(x))/x)=1vale anche per (sinf(x))/(f(x));lim┬(x→±∞) 〖(1+1/x)〗^x=eper sfruttare questo limite utilizzare la sostituzione;lim┬(x→0) ((ln(1+x))/x)=1;lim┬(x→0) ((e^x-1)/x)=1;lim┬(x→0) ((a^x-1)/x)=ln(a);lim┬(x→0) ((1-cosx)/x)=0;lim┬(x→0) ((1-cos(x))/x^2 )=1/2.