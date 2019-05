Rappresentazione di dati con Excel



Esaminiamo un semplice problema in cui abbiamo dei dati,gli incassi annuali di un'attività commerciale, e li dobbiamo rappresentare utilizzando un foglio elettronico.Testo del problema:La gelateria “Holiday” dispone dei dati relativi agli incassi totali nell’anno solare 2018, suddivisi per trimestre:•nel primo trimestre (gennaio, febbraio, marzo) la gelateria ha incassato 55327 €;•nel secondo trimestre (aprile, maggio, giugno) ha incassato 53978 €;•nel terzo trimestre (luglio, agosto, settembre) ha incassato 31625 €;•nel quarto e ultimo trimestre (ottobre, novembre, dicembre) ha incassato 60832 €.Costruire un foglio Excel in cui riportare gli incassi nei vari periodi, l’incasso totale e le percentuali che rappresentano gli incassi di ciascun trimestre rispetto all’incasso totale. Rappresentare inoltre i dati con dei grafici per renderli immediatamente comprensibili.Procediamo alla costruzione di un foglio che abbia i requisiti richiesti, come quello riportato in figura.Seguendo le istruzioni che sono riportate nel file allegato, procediamo alla realizzazione della tabella con i dati inseriti nelle celle e con le formule necessarie.Excel consente di rappresentare dati tramite molti tipi di grafici:•diagrammi a barre;•diagrammi a torta;•diagrammi cartesiani.Ciascuna tipologia consente poi ulteriori scelte al suo interno. Nel nostro caso possiamo utilizzare un diagramma a torta che rappresenti le percentuali degli incassi in ciascunPer esercitarsi sull’uso dei grafici, possiamo ripetere i passi per la creazione del grafico, opportunamente adattati, per ottenere una diversa rappresentazione a istogramma degli stessi dati (intervallo B6:C9) come nella figura sottostante: