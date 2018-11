Funzioni polinomiali e funzioni algebriche razionali

Le funzioni definite da un'espressione del tipo:dove P(x) è un polinomio, vengono dette. Per esempio, la funzione definita daè una funzione polinomiale.Il dominio di una funzione polinomiale èUn polinomio P(x), a coefficienti in, può quindi essere guardato da due punti di vista:Se due polinomi P(x) e Q(x) sono uguali dal punto di visto algebrico (cioè se ridotti a forma normale hanno lo stesso grado e i coefficienti ordinatamente uguali), è ovvio che individuano la stessa funzione polinomiale. Non è ovvio invece il viceversa, ossia: se due polinomi P(x) e Q(x) individuano la stessa funzione, ossia assumono lo stesso valore per ogni, devono essere uguali dal punto di vista algebrico? La risposta è sì, in merito al seguente teorema:"Due polinomi P(x) e Q(x) a coefficienti in R sono uguali se e solo se assumono lo stesso valore per ogniLe funzioni definite da un'equazione del tipo:dove P(x) e Q(x) sono due polinomi, sono dette funzioni algebriche razionali. In altre parole, le funzioni razionali sono le funzioni e cui l'espressione analitica è una frazione algebrica.Le funzioni polinomiali sono particolari funzioni razionali, in cui Q(x) è un polinomio di grado 0, ossia una costante, non nulla.Le funzioni razionali che non sono polinomiali vengono dette funzioni razionali frazionarie. Le funzioni razionali sono definite per ogniper cui il denominatore è diverso da 0. Esempio:La funzione definita daè una funzione razionale frazionaria. Essa è definita per ogni xper cui, cioè perIl suo dominio perciò è: