Disequazioni letterali

Discussione

Cos'è una disequazione letterale?

Non riuscite a risolvere le equazioni letterali?Ecco quì tutto il procedimento!Disequazione3ax-a-6a>-2+4axPrimo PuntoRidurre la disequazione in forma normale poi (portare i termini in X a sinistra e tutti i termini noti a destra)3ax-4ax>a+6a-2Secondo PuntoRisolvere la disequazione-ax>+7a-2ax<2-7aTerzo PuntoDiscutere il coefficente del termine in X e nello specifico si pone: 1>02=03<0Se a>0 allora X<2-7a/aSe a=0 allora 0x<2 Impossibilese a<0 allora X>2-7a/aEquazioni e disequazioni parametriche di primo grado: discussione. Un'equazione parametrica (o anche equazione letterale) di primo grado è un'equazione di primo grado in una incognita, in cui compaiono anche una o più lettere diverse da essa.Una disequazione parametrica o letterale di secondo grado è una disequazione in una incognita, di solito xx, che coinvolge un polinomio di secondo grado in cui, oltre ad xx, compaiono altre lettere: queste vengono dette parametri. Una disequazione letterale di secondo grado si presenta quindi in uno dei quattro seguenti modiuelli che normalmente sarebbero i coefficienti numerici del polinomio, AA, BB e CC, in una disequazione parametrica contengono non solo una parte numerica ma possono anche contenere una parte letterale: si tratta dunque di monomi. Ad ogni modo, li chiameremo sempre coefficienti.