Capitolo 1 Promessi Sposi - Sintesi (2)

Personaggi = Don Abbondio , Perpetua e i due bravi. Sera del 7 novembre 1628.I luoghi e il tempo della storia = si apre con la descrizione del luogo, dove poi ambientato il romanzo Don Abbondio incontra i bravi di don Rodrigo = Don Abbondio, curato del paese, mentre torno a casa recita il breviario, buttando i ciottoli sul lato della strada. All'incrocio della strada incontra i bravi, i quali lo fermano minacciandoloQuesto matrimonio non s'ha da fare = i bravi minacciano con la vita di Don Abbondio, dicendo di non dover celebrare il matrimonio. Alla fine Don Abbondio si sottomette voleri dei bravi, che lavorano per don rodrigo, un prepotente signorotto della zonaLa società Lombarda del 600 e la vita di Don Abbondio = si spiega la società durante il Seicento soprattutto le differenze. Poi Don Abbondio aveva paura perché non era un cuor di leone, E bravi vincevano sempre.Don Abbondio si confida con la serva Perpetua = Perpetua vede Don Abbondio strano, per questo chiede cosa gli sia successo, all'inizio non glielo dice, Perché lei è un po' pettegola, poi decide di dirglielo. Lei consiglia di scrivere una lettera all'arcivescovo Federigo Borromeo, Ma lui ha troppa paura e decidi di non seguire il tuo consiglio, si ritira nella sua camera. Il particolare è che ogni volta per petto da un calice di vino a Don Abbondio, ma questa volta lo tira un po' indietro, glielo darà solo in cambio che lui gli dica la cosa che gli è successa.