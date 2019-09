Manzoni, Alessandro – Vita e Opere

Manzoni – Vita e Opere

Alessandro Manzoni

Il trionfo della libertà

l’idillio

Adda

quattro Sermoni

In morte di Carlo Imbonati

Urania

Inni Sacri

Il Conte di Carmagnola

Adelchi

Marzo 1821

Il cinque maggio

Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia

Lettera sul Romanticismo

le Osservazioni sulla morale cattolica

La Pentecoste

Fermo e Lucia

I Promessi Sposi

Opere Varie

Ognissanti

Del romanzo storico

Dell’invenzione

Dell’unità e dei mezzi di diffonderla

nacque il 7 marzo 1785 a Milano.Trascorse l’infanzia e l’adolescenza nei collegi dei Padri Somaschi e dei Barnabiti, dopodiché visse nella casa paterna. Si avvicinò alle posizioni giacobine in politica e neoclassiche in letteratura, scrivendo il poemetto( 1801 ),Nel 1805andò a Parigi dalla madre, qui scrissein cui mostrava di vole riprendere e continuare la lezione di Parini e dell’Illuminismo lombardo. Nei cinque anni trascorsi a Parigi ( 1805 – 1810 ) frequentò gli ultimi illuministi e divenne amico di uno di loro, Fauriel, che ne condizionò profondamente i convincimenti politici e letterari. Fauriel fu un tramite prezioso che agevolò nella sua formazione un passaggio naturale, senza rotture, dall’Illuminismo al Romanticismo.Intantonel periodo parigino continuò a scrivere in modi neoclassici, in questo periodo scrisse il poemetto( 1809 ).In questo periodo maturò una svolta decisiva favorita anche dal matrimonio con la religiosissima Enrichetta Blondel; nel 1810 avvenne il riavvicinamento religioso e tornò a Milano.Si manifestarono allora per la prima volta disturbi psicologici, come l’agorafobia. Tra il 1812 e il 1815 scrisse gli. Dal 1815 si aprì un decennio di intensa attività letteraria, scrisse: le due tragedie; le due odi; il, i fondamentali scritti di poetica Lettera al Signor Chauvet (in francese) e lae l’inno sacro. Fra il 1821 e il 1823 iniziò la stesura del romanzo; dal 1824 al 1827 lavorò alla seconda redazione che uscì con il titolo definitivo diA partire dal 1827 i suoi interessi tendono a diventare di tipo linguistico e filosofico; inizia il progetto di un trattato (della lingua italiana) mai portato a termine. Si dedicò alla revisione linguistica dei Promessi Sposi, e nel 1827 si recò a Firenze per impossessarsi del toscano, l’unica lingua che poteva servire come base unitaria per una lingua letteraria non più separata dalla lingua comune. A estinguere l’entusiasmo creativo furono i vari lutti: nel 1833 morì la moglie, due anni dopo la primogenita e poi altri dei dieci figli, nel 1841 morì la madre e nel 1844 l’amico carissimo Fauriel.Nel 1837 si risposò; per tre annilavorò alla revisione linguistica del romanzo che inizia a uscire nel 1840. Nel 1844 pubblicò le, nel 1847 un frammento dell’inno sacro(rimasto incompiuto); nel 1820 due scritti di poeticaNel 1860 fu nominato senatore. Nel 1864 votò a favore del trasferimento della capitale da Torino a Firenze, in attesa della liberazione di Roma.Nel 1868 scrisse una relazione intitolata “”. Negli ultimi anni lavorò a un parallelo fra la rivoluzione francese e quella italiana, rimasto incompiuto.Morì il 22 maggio 1873 a Milano, all’età di ottantotto anni.