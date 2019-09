Manzoni, Alessandro –Primi Inni Sacri e Pentecoste

Manzoni – I primi Inni Sacri e la Pentecoste

Inni Sacri

La Risurrezione

Il Nome di Maria

Il Natale

La Passione

La Pentecoste

Ognissanti

Inni Sacri

piano ideologico

piano religioso

Nel 1815pubblicò i primi quattro, scritti a partire dal 1812:. Nel suo programma avrebbe voluto scrivere dodici, corrispondenti alle principali festività del calendario liturgico secondo il culto cattolico. Dopo il 1815 portò a terminee iniziò la stesura di un sesto inno sacro rimasto incompleto,Glisono caratterizzati da un vero e proprio rinnovamento stilistico e linguistico espresso daa Fauriel;era molto scontento di quei versi, soprattutto per la oro totale mancanza di interesse, e per questo disse che non ne avrebbe fatti più come quelli. Quindi occorreva trovare una materia più popolare.doveva tendere a una poesia che non era solo espressione dell’io e che non si rivolgeva più a poche persone capaci di intendere i riferimenti mitologici cari alla poesia classicistica. Così l’autore, allo stesso tempo, poteva manifestare il proprio entusiasmo religioso e poteva anche radicarsi nella cultura del popolo cristiano limitandosi a fornirle una voce oggettiva.Questo progetto si scontrò però con gravi difficoltà d’ordine linguistico e stilistico.Sulsi poteva notare una continuità con il periodo illuministico e con i suoi valori democratici.Sulla divinità è presentata come riparo e consolazione ma anche come terrore biblico e misteriosa ragione di vita e morte. Inoltre il Dio dipresenta sempre una dimensione inquietante e minacciosa.