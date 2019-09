Manzoni, Alessandro – “L’Adelchi”

Manzoni – “L’Adelchi”

L’Adelchi

Adelchi

Adelchi

primo atto

secondo atto

Adechi

terzo atto

Adelchi

Adelchi

quarto atto

secondo coro della tragedia

quinto atto

Desiderio

Adelchi

” è una tragedia scritta daa partire dal novembre 1820 e terminata nel settembre 1821. Nel coro del terzo atto di questa tragedia, da un vigoroso appello al popolo italiano anon fidarsi dell’aiuto straniero e a prendere in mano il proprio destino.è il figlio del re longobardo Desiderio e oppressore del popolo italico, i quali speravano aiuto dall’intervento di Carlo Magno (re dei Franchi). La situazione ha molte analogie con l’Italia alla fine del 1700 e 1800, appressa dagli Austriaci e fiduciosa nell’aiuto di Napoleone.La vicenda è ambientata tra il 772 e il 774. I personaggi e gli avvenimenti sono tutti storici anche se nel drammamuore per le ferite riportate in battaglia mentre nella realtà si rifugiò a Costantinopoli.NelErmengarda, figlia di Desiderio, fu ripudiata da Carlo Magno. Desiderio vuole vendicarsi e pensa a un’azione di forza contro il papato per indurlo a incoronare re dei Franchi i nipoti di Carlo che questi ha allontanato dalla successione. Il ritorno di Ermengarda e l’ingiunzione di Carlo Magno ai Longobardi di abbandonare le terre sottratte al papato fanno precipitare la situazione: così Desiderio dichiara guerra ai Franchi. Svarto (longobardo) si preparò a tradire Desiderio.Nella guerra è iniziata, ma le truppe di Carlo Magno sono bloccate alle Chiuse di Val Susa, una strettoia difesa da. Al campo di Carlo giunge il diacono Martino, quindi i Franchi possono eludere il blocco.Nelconfessa a un suo amico la propria insoddisfazione e amarezza: infatti in quel momento e i suoi desideri di gloria e nobiltà si scontravano con la concreta situazione storica in cui dovevano agire. Intanto i Franchi sconfiggono i Longobardi grazie al tradimento di Svarto. Desiderio è assediato a Pavia, ea Verona. Compare il primo coro della tragedia.Ilè dedicato a Ermengarda, rifugiatasi nel convento della sorella. Qui le giunse la notizia che Carlo Magno si è risposato; la donna, ancora innamorata, cadde in delirio e poi morì. Qui si aprì ilIlsi svolge a Verona, dopo la caduta di Pavia e la resa di Desiderio, caduto prigioniero dei Franchi. Adelchi tenta un’estrema difesa ma viene ferito mortalmente. La tragedia si chiude con una scena in cui compaiono Carlo,morente.