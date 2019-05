Le vostre zone erronee - Wayne Dyer

Wayne Dyer è uno psicoterapeuta che con il suo libro “le vostre zone erronee” incomincia una sua trilogia in cui vuole spiegare il proprio punto di vista del modo di pensare umano e come riuscire a migliorarlo.Non lo si può considerare un libro di self-help ma come un libro di psicologia infatti Wayne Dyer nel suo libro utilizza molti esempi provenienti dagli studi di psicologia. La particolarità di questo libro sono gli inserimenti di commenti personali che si basano su ricerche scientifiche.Nel primo libro della trilogia tratta dei vari errori percettivi e cognitivi dell’essere umano, ma non solo, egli vuole dare anche una soluzione per risolvere i nostri errori cognitivi.Il punto di vista dello studioso in questo libro è sempre razionale e spesso l’assenza di alcun tipo di emotività fa percepire il libro come troppo fuori dagli schemi. Se però si è in grado di seguire i ragionamenti di Wayne Dyer si è in grado di risolvere i propri errori che vengono commessi nella vita personale e fare un passo verso la realizzazione di sé.Infatti questo primo libro vuole aiutare le persone ad eliminare gli errori della vita quotidiana mentre con gli altri libri della trilogia Wayne Dyer fornirà consigli su come cambiare la propria vita, avendo così un ruolo attivo. Nell'ultimo libro si farà un riassunto di ciò che è stato detto dei libri precedenti quindi riprendendo anche questo libro “le vostre zone erronee”